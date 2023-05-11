Зараз не на часі: Трамп знову став на захист путіна

Трамп заявив, що зараз не час розпочинати розслідування проти путіна

Екс-президент США Дональд Трамп відзначився новою дивною заявою про російського диктатора володимира путіна. На цей раз він відмовився визнавати його військовим злочинцем.

Під час дебатів, які транслював CNN, Трамп заявив, що не може так сказати про президента росії, щоб "не нашкодити переговорам".

За словами екс-президента США, зараз взагалі не найкращий час виносити цю тему на обговорення.

"Якщо ви говоритимете, що він військовий злочинець, буде набагато важче укласти угоду, щоб завершити війну", - сказав він.

Трамп наголосив, що звинувачення щодо російського президента мають обговорюватися, але робити це потрібно не зараз.

При цьому мільярдер розхвалив путіна. Він назвав його "дуже розумним" та "дуже хитрим".

Водночас Трамп погодився з тим, що диктатор припустився великої помилки, коли прийняв рішення напасти на Україну.

"Його помилка полягала в тому, що він вторгся. Він ніколи не вторгся б, якби я був президентом", - завершив колишній американський лідер.

Раніше "Телеграф" писав, що суд виніс ухвалу у скандальній справі проти Трампа.