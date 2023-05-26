Чому США не кинуть Україну: дипломат назвав три головні цілі Вашингтону

Потужна військова допомога Україні повністю відповідає національним інтересам американців

Надаючи військову допомогу та підтримку Україні, наш головний партнер — США хоче допомогти ЗСУ звільнити всі окуповані території і відновити територіальну цілісність України у міжнародно визнаних кордонах 1991 року. Проте мають Штати й інші цілі.

Про це "Телеграфу" розповів недавній посол в Німеччині, а нині заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник.

"Безумовно, наші американські союзники мають і низку інших цілей. Одна з них полягає, вочевидь, у тому, щоб дати потужний сигнал союзникам в Європі, що Вашингтон їх не залишить наодинці з наявними безпековими загрозами. Йдеться, по суті, про збереження провідній ролі Америки на Європейському континенті, особливо на тлі ідей так званої "автономії". До речі, російське воєнне вторгнення в Україну зайвий раз показало, що навряд чи європейські держави – члени НАТО змогли б захистити себе без вирішальної допомоги з боку Сполучених Штатів, якби росія напала і на них", — зазначив дипломат.

Ще однією важливою метою США Мельник називає забезпечення перемоги демократії в конфлікті з тоталітаризмом.

"Оскільки фактично йдеться про системний конфлікт між вільним демократичним світом і російським імперіалізмом, то для американців, для їхньої матриці, для їхнього суспільного ДНК, це дуже важливий аргумент, який також пояснює, чому наші союзники витрачають чималі кошти, щоб допомогти Україні захистити себе", — пояснив він.

Проте головне, на думку Мельника те, що потужна військова допомога Україні повністю відповідає національним інтересам американців. І хоча періодично лунають голоси деяких політиків США, що ті десятки мільярдів доларів, які йдуть в Україну, могли б витрачатися на якісь інші цілі, все ж таки у Сполучених Штатах панує консенсус, а більшість американського суспільства та політикуму – на боці України.

"І це – ключова запорука для нашої перемоги. Адже якщо розділити 37 млрд доларів США на душу населення, то виходить, що внесок пересічного американця становить близько 7 доларів щомісяця, це менше за абонемент на Netflix", — додав заступник міністра.

Він також не виключає, що США, допомагаючи Україні, можуть прагнути послабити росію, однак лише у контексті зниження загрози для Заходу та запобігання новим агресіям кремля. Проте з іншого боку, у Штатах та особливо Європі досі є страх перед розпадом рф.

Детальніше читайте у першій частині ексклюзивного інтерв’ю Андрія Мельника "Телеграфу": "Перемога України відповідає інтересам США, але Захід боїться розпаду росії"