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У США анонсували новий пакет допомоги Україні: буде "дуже-дуже скоро"

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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БТР Stryker Новина оновлена 13 червня 2023, 01:36
БТР Stryker. Фото dw.com

Зброя буде взята із запасів Пентагону

США незабаром виділять для України ще один пакет військової допомоги на суму 325 мільйонів доларів.

Як повідомив під час брифінгу координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, новий пакет буде виділено за президентською програмою "PDA", тобто озброєння буде взяте із запасів Міноборони.

Коли саме буде офіційно оголошено про передачу зброї, Кірбі уточнювати не став.

"Я думаю, що дуже скоро ви побачите додаткові пакети допомоги, які нададуть Сполучені Штати", — сказав він.

За його словами, у Вашингтоні добре розуміють, що саме необхідно ЗСУ зараз і додав, що зараз основна увага спрямована на те, щоб допомогти українським захисникам здобути перемогу над російськими загарбниками на полі бою.

Тим часом у ЗМІ з’явилася інформація, що йдеться про бойові машини Stryker, БМП Bradley, а також додаткові ракети до систем ППО NASAMS та РСЗВ HIMARS.

Як повідомлялося раніше, американська компанія Raytheon Technologies повідомила про те, що має намір виготовити ще п’ять батарей системи ППО Patriot, які будуть передані Україні.

Теги:
#Україна #США #Військова допомога