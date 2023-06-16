У США хочуть виділити кошти на довгоочікувану зброю для України

Закупівля зброї проходитиме за програмою USAI, тобто закуповуватиметься безпосередньо у виробника

У США виділять кошти на закупівлю для ЗСУ ракет ATACMS, переговори про постачання яких ведуться щонайменше з літа минулого року.

Про це йдеться у проєкті закону США про витрати на оборонні потреби у 2024 фінансовому році (починається у жовтні 2023 року).

Зазначається, що на закупівлю цього озброєння збираються виділити щонайменше 80 мільйонів доларів за програмою Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).

"Комітет доручає міністру оборони провести брифінг для комітетів Конгресу з оборони не пізніше 31 грудня 2023 року про хід використання USAI для закупівлі та наявності ATACMS для Збройних сил України", — йдеться у тексті документа.

Як відомо, ракети ATACMS це боєприпаси, які використовуються легендарними РСЗВ HIMARS та їх важчим варіантом M270 MLRS. Цей тип ракет здатний завдавати ударів по цілях, розташованим на відстані 300 кілометрів, тоді як вже відомий у ЗСУ снаряд GMLRS здатний бити на відстань до 84 кілометрів.

Згідно з даними з відкритих джерел, вартість однієї ракети ATACMS становить близько 1-1,5 млн доларів.

Варто зазначити, що це буде не першим взірцем далекобійного ракетного озброєння, яке Захід передав Україні. У цьому плані першою була Велика Британія, яка передала ЗСУ крилаті ракети Storm Shadow, здатна бити на 250 кілометрів, а слідом за нею на передачу подібної зброї натякнула Франція.

Крім того, у Німеччині у травні теж зазвучали передати заклики передати крилаті ракети TAURUS KEPD з дальністю поразки до 500 кілометрів.