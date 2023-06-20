Байден зробив тривожну заяву про путіна та ядерну зброю

Глава Білого дому серйозно ставиться до ядерних погроз путіна

Президент США Джо Байден заявив, що загроза застосування тактичної ядерної зброї президентом росії володимиром путіним "реальна".

Про це він сказав 19 червня групі донорів у Каліфорнії, повідомляє Reuters.

Президент США пояснив, що вважає ядерну загрозу з боку росії реальною, незважаючи на те, що багато хто не вірить у таку небезпеку.

"Коли я виступав тут близько двох років тому і говорив, що мене турбує пересихання річки Колорадо, всі дивилися на мене, як на божевільного. Вони дивилися на мене так само, як і тоді, коли я сказав, що мене турбує використання путіним тактичної ядерної зброї. Це реально", – сказав Байден.

Кілька днів тому глава Білого дому назвав заяви путіна про розміщення перших одиниць тактичної ядерної зброї на території Білорусі "абсолютно безвідповідальними". Своєю чергою держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що поки немає ознак того, що росія готується застосувати ядерну зброю.

Як повідомляв "Телеграф", член Комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у ВР Федір Вениславський заявив, що Україна не має доказів, що росія вже розмістила свою ядерну зброю на території Білорусі. Однак сховища для неї там уже ретельно підготовлені.