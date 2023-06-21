У США переоцінили допомогу Україні: різниця між очікуваною та реальною вартістю колосальна

Зброя та техніка передавалися за завищеною вартістю

Американське оборонне відомство провело аудит поставленого Україні обладнання та озброєння та виявило, що реальна їхня вартість виявилася більш ніж на 6 мільярдів доларів нижчою, ніж очікувана.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповіла представниця Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу у вівторок.

За її словами, це пояснюється тим, що в Міноборони США використало вартість обладнання, яке заміщує передану техніку, а не так звану залишкову вартість. Тим самим те обладнання, яке передавалося із запасів Пентагону, проходило у звітах за завищеною ціною.

Сінгх додала, що 2022 фінансового року різниця склала 2,6 мільярда доларів, а у 2023 — 3,6 мільярда. Тобто США переоцінили поставлене озброєння на 6,2 мільярда.

Представниця Пентагону додала, що це жодним чином не вплинуло на обсяги військової допомоги Україні, як і схвалене Конгресом фінансування.

Подібна переоцінка може означати, що у США є більше вільних коштів, ніж вважалося раніше, тому у питаннях надання допомоги може виникнути потреби у відповідності нових пакетів між Білим домом і Конгресом.

Як повідомлялося раніше, Данія погодилася надати Україні свої літаки F-16, якщо США дозволять їхню передачу.