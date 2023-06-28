Ставлення американців до підтримки України зброєю значно змінилося: результати опитування

Дані показують серйозні відмінності у настроях за останній час

Переважна більшість американців підтримують надання зброї Україні для захисту від росії і вважають, що така допомога демонструє Китаю та іншим суперникам США бажання захищати інтереси Штатів та їхніх союзників.

Про це свідчать дані одного з останніх опитувань, передає Reuters.

Повідомляється, що останнім часом серед американців спостерігається різке зростання підтримки озброєння України: зараз 65% респондентів схвалюють постачання, тоді як у травні таких громадян було лише 46%.

Серед партій 81% демократів, 56% республіканців та 57% незалежних депутатів виступають за постачання американської зброї в Україну.

"Отримані дані, мабуть, свідчать про твердішу підтримку політики президента США Джо Байдена, яка полягає в тому, щоб робити "все можливе", щоб допомогти Україні повернути територію, яку росія захопила в ході нападу в 2014 році та її повномасштабного вторгнення 16 місяців тому", — йдеться у матеріалі.

Крім того, опитування показало, що 76% американців вважають, що надання допомоги Україні демонструє Китаю та іншим суперникам, що Сполучені Штати мають "волю і здатність захищати наші інтереси, наших союзників і самих себе".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що підтримка України звичайними американцями залишається високою.

Також ми повідомляли, що в США вигадали, де ще взяти зброю для України.