На випадок непередбачених обставин США відправляють до Європи ще тисячі солдатів

У Європі вже перебувають понад 100 000 американських солдатів

З початку повномасштабної війни в Україні США активно перекидали до Європи своїх військовослужбовців. Найближчим часом Пентагон відправить туди ще до 3000 солдатів із резерву.

Таке рішення ухвалив президент США Джо Байден, який уже уповноважив Міноборони США зайнятися цим питанням, пише CNN.

Рішення надіслати додаткові резерви до Європи пов’язане з тим, що війна в Україні продовжується.

В указі Байдена йдеться про те, що резервісти стануть частиною операції "Атлантична рішучість". Її завдання – зміцнити обороноздатність НАТО та східний фланг Альянсу.

Цю операцію США проводять на випадок непередбачених обставин. За її умовами, резервісти отримують такі самі переваги, як і чинні військовослужбовці.

Як заявив директор з операцій Об’єднаного штабу генерал-лейтенант Дуглас Сімс, на відряджання додаткових сил із США до Європи потрібно близько шести місяців. Імовірно, резервісти зі США працюватимуть у сфері логістики, забезпечення чи охорони здоров’я.

За даними телеканалу, на цей час у Європі перебуває понад 100 000 військовослужбовців США.

Водночас The Washington Post пише, що рішення Байдена стало частиною зусиль зі стримування російського агресора.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно Байден зробив важливу заяву про війну в Україні.