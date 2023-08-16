У США запускають проукраїнську рекламу: до чого тут республіканці

55% респондентів заявили, що Конгрес США не має санкціонувати додаткове фінансування для України

Представники Республіканської партії у США створюють та транслюватимуть на загальнонаціональному каналі Fox News під час первинних президентських дебатів рекламу "Республіканці за Україну". Її бюджет — 2 млн. доларів, а мета — популяризація підтримки України у війні проти російських окупантів серед прихильників республіканців.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що думку республіканців необхідно "переламати" напередодні дебатів про витрати у Конгресі у вересні, які очікуються після канікул.

Майже через 18 місяців після вторгнення рф опитування громадської думки показують, що підтримка американцями військової допомоги Україні слабшає. З початку повномасштабної війни адміністрація Джо Байдена виділила близько 43 мільярдів доларів на допомогу Україні у сфері безпеки.

Джо Байден наголошує, що підтримка України необхідна для захисту світових демократій. Однак не всі республіканці поділяють цю думку, як і частина американської громадськості, причому кількість цих людей зростає.

У новому опитуванні CNN 55% респондентів заявили, що Конгрес США не повинен санкціонувати додаткове фінансування для України. 71% тих, хто має таку думку — республіканці. 51% опитаних вважають, що США вже зробили достатньо, щоб допомогти Україні (серед них 59% республіканців). Для порівняння, в ході опитування відразу після нападу рф на Україну в 2022 році, 62% американців заявляли, що США мають більше допомагати Україні.

Як раніше писав "Телеграф", речник Державного департаменту США Меттью Міллер розповів, що чекає на Україну, якщо наступним президентом США стане республіканець Дональд Трамп.