Є медичне спростування заяв кремля

Снаряди зі збідненим ураном, які США передадуть Україні, не можуть спричинити спалах онкологічних захворювань. Раніше про такі наслідки заявив спікер кремля дмитро пєсков.

Як заявила представниця Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу, на сьогоднішній день немає доказів того, що такі боєприпаси можуть спровокувати рак. Вона назвала помилковими висловлювання кремля.

Спікер наголосила, що є медичне спростування заяви представника диктатора володимира путіна.

"Всесвітня організація охорони здоров’я повідомляє, що не спостерігалося зростання захворюваності на лейкемію або інші види раку, і це було встановлено після будь-якого впливу урану. І навіть МАГАТЕ однозначно заявило, що доведеного зв’язку немає", — заявила Сінгх.

За її словами, снаряди зі збідненим ураном допоможуть знищувати танки окупантів. Вона наголосила, що таке озброєння застосовують у всьому світі.

"Ці снаряди допоможуть продовжувати українцям захищати свою територію", — додала вона.

Раніше "Телеграф" писав про те, що під час візиту до Києва держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про допомогу у сумі 1 млрд доларів.