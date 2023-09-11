Зеленський погодиться в одному випадку: у США назвали умову для переговорів із путіним

Чиновник зізнався, що весь світ чекає на завершення війни

На даний момент переговори між росією та Україною виглядають неможливими, оскільки "для танго потрібні двоє". Однак якщо диктатор володимир путін дійсно буде в них зацікавлений, то Київ сяде за стіл переговорів.

Таку думку озвучив державний секретар США Ентоні Блінкен, пише ABCnews. Він підкреслив, що поки не видно жодної ознаки того, що країна-агресор націлена на змістовну дипломатію.

"Якщо він виявить інтерес, я думаю, що українці будуть першими, хто приєднається, і ми будемо одразу за ними. Усі хочуть, щоб ця війна закінчилася", — сказав він.

Цікаво, що у своєму недавньому інтерв’ю президент України Володимир Зеленський зізнався, що він готовий до тривалої війни. Він також сказав, що зараз "поганий момент", щоб розпочати переговори з окупантами. Зеленський категорично відкинув ідею компромісу з путіним і сказав, що війна не закінчиться, поки окупанти перебувають на нашій землі.

Раніше "Телеграф" писав про те, що посадити Україну та росію за стіл переговорів має намір президент Бразилії.