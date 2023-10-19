Поліція викликала підкріплення: рахунок заарештованих під час заворушень у Капітолії пішов на сотні

Раніше мітинг пройшов і у Білому домі

У ході масштабної акції протесту в Капітолії проти війни між Ізраїлем та ХАМАС затримали близько 300 людей. Як відомо, люди зібралися там 18 жовтня, дехто прорвався і в саму будівлю.

Як пише ABCnews, деякі протестувальники увійшли до офісної будівлі Кеннон Хаус. Аналогічна акція протесту відбулася на початку тижня у Білому домі, там теж були десятки заарештованих.

Як заявили в поліції, протестувальники, як і звичайні громадяни, мають законне право відвідувати Капітолій. При цьому влаштовувати безлад там заборонено.

Організаторами акції виступили активісти гурту "Єврейський голос за мир". Для боротьби з активними учасниками протестів поліція змушена була викликати підкріплення з довколишніх районів.

До дій мітингувальників також негативно ставляться деякі представники влади. Зокрема, їх розкритикував член палати представників від штату Монтана Райан Зінке.

"Іронія в тому, що Конституція США захищає свободу цих протестувальників бути абсолютними ідіотами", — написав він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що помста Ізраїлю за влаштований йому "судний день" може сколихнути Старий світ.