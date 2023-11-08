Скандал у США: три американські компанії озброювали росію

Названо імена семи фігурантів справи

У Сполучених штатах Америки (США) спалахнув скандал навколо трьох компаній, які постачали електроніку подвійного призначення в росії. Частина цих товарів використовувалася окупаційними військами росії у війні проти України.

Тепер у Штатах розслідують, яким чином американські компоненти електроніки опинилися у зразках російських безпілотників, ракет та танків. Про це свідчить розпорядження про тимчасове призупинення експорту трьох компаній, виданого Бюро з питань промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США.

Заступник міністра торгівлі США з питань експортного контролю Метью Аксельрод заявив, що сім осіб і три компанії "були частиною складної глобальної схеми закупівель, в рамках якої незаконно здійснювалися постачання та закупівлі електроніки подвійного призначення на мільйони доларів для кінцевих користувачів у росії, включаючи компанії, пов’язані з російськими військовими".

Згідно з документами, дві компанії – H Brothers та SN Electronics базуються у США. Ще одна — Suntronic знаходиться в ОАЕ. Експортні обмеження на ці компанії та фігурантів справи запроваджено на строк 180 днів.

У США назвали імена причетних до постачання осіб: Олег Зенченко, Катерина Вєтошкіна, Павло Черніков, Володимир Бочкарьов. Усі вони жителі Росії.

Ще двоє – жителі Канади ( Микола Гольцев, Христина Пузирьова ). А також Салімджон Насріддінов, що проживає в США. Його заарештували 31 жовтня 2023 р. відповідно до кримінальної справи про незаконне постачання електроніки подвійного призначення для військового провадження в Росії.

Згідно з обвинувальними документами, Гольцев, Пузирєва та Насріддінов "незаконно закуповували, купували і постачали на мільйони доларів електроніку подвійного призначення від американських виробників і дистриб’юторів кінцевим користувачам у Росії, які перебувають під санкціями, у тому числі через треті країни".

Деякі електронні компоненти з однаковими марками, моделями та номерами деталей, поставлені обвинуваченими через компанію SH Brothers, знайдені у захопленому бійцями ЗСУ російському озброєнні та засобах розвідки.

За період, зазначений у обвинувальному висновку, компанія SH Brothers здійснила сотні поставок у Росії на суму понад 7 млн доларів.

Раніше "Телеграф" писав, що КНДР постачає зброю росії. У Китаї розповіли, що робитимуть із цим.