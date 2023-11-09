Іран пішов на нову провокацію в Сирії та отримав жорстку відповідь США

Іранців вже попереджали про неприпустимість таких дій

США завдали нових ударів по позиціях іранського Корпусу вартових ісламської революції (КСІР) та пов’язаних з ним угруповань. Йдеться про об’єкт на сході Сирії.

Про це в ніч проти 9 листопада заявив глава Пентагону Ллойд Остін. За його інформацією, удар став відповіддю на атаки американських військових баз.

Американський міністр зазначив, що позиції КВІР були вражені двома американськими винищувачами F-15. Відомо, що удар припав по сховищу зброї.

"8 листопада за вказівкою президента Байдена, збройні сили США завдали удару з метою самооборони по об’єкту на сході Сирії", — повідомив він.

Остін звернув увагу, що нещодавно КВІР та пов’язані з ним угруповання атакували американський персонал в Іраку та Сирії.

При цьому міністр запевнив, що США й надалі готові реагувати на дії іранців, якщо ті атакуватимуть їхніх людей та об’єкти.

"Ми закликаємо проти будь-якої ескалації. Американський персонал продовжуватиме виконувати місії щодо протидії ІДІЛ в Іраку та Сирії", — підкреслив Остін.

Раніше "Телеграф" писав, що США вже завдавали ударів у відповідь по двох іранських об’єктах на сході Сирії наприкінці жовтня. Тоді Остін також закликав Іран утриматися від повторних атак, оскільки на них піде відповідь від Штатів.