В Україні більшість смертей від коронавірусу припадає на громадян віком 60+

У МОЗ закликають вакцинуватися від COVID-19

В Україні на фоні зростання кількості хворих на коронавірус стало відомо, що понад 80% усіх померлих від недуги — це люди старші 60 років.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України у Facebook.

Згідно з даними МОЗ, станом на 14 серпня 2021 року в нашій країні було зафіксовано 53 255 летальних випадків від COVID-19, з них 43 566 осіб були віком 60+.

Крім того, частка померлих громадян віком 60-69 років склала 29% (15 533 особи), а людей віком понад 70 років — 52% (28 033).

"Це ще одне свідчення того, що літні люди знаходяться в зоні найвищого ризику від коронавірусної хвороби. Причому чим старша особа, тим вищий цей ризик", — зазначили у МОЗ.

При цьому міністерство зазначає, що єдиний спосіб захисту від коронавірусу — це вакцинація. А всі вакцини, що використовуються в Україні, пройшли перевірку та схвалені ВООЗ.

Як повідомляв "Телеграф", коронавірус накрив дитячий табір "Молода гвардія" у Одесі. Там стався масовий спалах недуги, внаслідок чого захворіли 42 особи — як діти, так і вихователі. Очікується, що кількість хворих може зрости, оскільки частина результатів ще не надійшла.