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"Ми вакциновані від COVID-19": у МОЗ пропонують позначати приміщення спеціальними стікерами (фото)

Автор
А. Дворовенко
Дата публікації
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"Ми вакциновані від COVID-19": у МОЗ пропонують позначати приміщення спеціальними стікерами (фото) Новина оновлена 19 серпня 2021, 20:12
Стікери про вакцинацію від коронавірусу

Також міністерство закликає до масової вакцинації трудових колективів

Міністерство охорони здоров’я України розширило свою ініціативу по спеціальним мітках для вакцинованих колективів готелів та ресторанів. Тепер стікери про вакцинацію пропонують клеїти на будь-яких закладах.

Про це у четвер, 19 серпня, написали в Telegram-каналі МОЗ.

Стікери з відміткою про вакцинацію пропонують розміщувати у всіх приміщеннях колективів, персонал якого прищепився від COVID-19.

У МОЗ вважають, що наклейки зі словами "Ми вакциновані від COVID-19", "У нас безпечно!", "Давай і ти!" продемонструють громадянам турботу як про співробітників, так і про відвідувачів.

До слова, скачати стікери і роздрукувати їх можна ТУТ. Ось варіанти деяких з них:

Нагадаємо, раніше Державне агентство з розвитку туризму України запропонувало ввести так званий "знак безпеки" для готелів з повністю вакцинованим персоналом. Такі заклади обіцяли внести у спеціальний список на сайті держагентства.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні вже не перший місяць говорять про надання "пільг" для вакцинованих українців. Найбільше вони повинні виручити під час локдауну.

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