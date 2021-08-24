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ВООЗ закликає людей не робити третє щеплення проти коронавірусу: відомі причини

Автор
О. Волкова
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Автор
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ВООЗ закликає людей не робити третє щеплення проти коронавірусу: відомі причини Новина оновлена 23 серпня 2021, 14:26
Глава ВООЗ Тедрос Гебреесус

У ВООЗ кажуть, що третє щеплення проти коронавируса поки не є необхідністю

Незважаючи на нові дослідження про ефективність третьої дози щеплення від коронавірусу, ВООЗ закликає людей поки не робити бустерну вакцину.

Про це з посиланням на главу ВООЗ Тедроса Гебреесуса пише The Guardian.

Повідомляється, що спочатку потрібно забезпечити належний рівень вакцинації в тих країнах, де щеплено всього 1-2% людей — саме тут в майбутньому можуть розвинутися більш сильні штами ковіду.

Гебреесус переконаний, що поки вакцини не перебувають в надлишку, їх краще пустити не на бустер, а на первинну антиковідну вакцинацію населення.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю досліджувало ефективність третьої дози вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer для громадян у віці 60+. За висновком досліджень, третя доза показала ще більш високий рівень захисту, ніж після двох щеплень.

Також ми повідомляли, що станом на ранок понеділка, 23 серпня, в Україні офіційно підтверджено 2 275 171 випадок захворювання хворобою Covid-19, з яких понад 53 тисячі пацієнтів померли.

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