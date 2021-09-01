Знову більше двох тисяч випадків — в Україні зростає захворюваність на COVID-19

З коронавірусом в Україні в лікарні потрапили 874 людини.

В Україні за минулу добу 31 серпня зафіксували 2075 випадків коронавірусу. Це на понад 700 осіб більше ніж напередодні. Серед захворілих на 1 вересня — 153 дитини і 52 медпрацівники.

Про це повідомляє сайт Міністерства охорони здоров’я.

Статистика захворюваності за вівторок показує:

госпіталізовані — 874 людини

летальних випадків — 44

одужали — 925 осіб.

За добу зробили 63 401 тест, в тому числі методом ПЛР — 28 140.

Найбільш постраждалим від коронавірусної інфекції залишається Київ. У столиці України зафіксували 268 нових випадків. На другому місці за захворюваністю COVID-19 — Харківська область. Там захворіли 177 осіб. Також в лідерах за кількістю інфікувань — Донецька (139), Чернівецька (128) і Львівська (121) області.

Найменшу кількість хворих виявили в Кіровоградській — 15 випадків і в Закарпатській — 24 нових хворих на коронавірус.

Всього за час пандемії заразилася коронавірусом в Україні 2 288 371 особа. Померли — 53 833 людей. У МОЗ закликають вакцинуватися, мити руки і носити маску.

Раніше "Телеграф" писав, що Всесвітня організація охорони здоров’я змінила свою думку про третю, бустерну дозу вакцини.