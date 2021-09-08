Новий штам коронавірусу підбирається все ближче до України: що про нього відомо

У Туреччині виявили перші випадки інфікування коронавірусом Mu

У Туреччині, куди продовжують відлітати на відпочинок українці, виявили новий штам коронавірусу Mu.

Про це інформує міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа.

За його словами, випадків даної мутації, яку вперше виявили в Колумбії на початку 2021 року, в країні всього два. Тому якихось додаткових заходів через новий штам вводити поки не будуть.

За словами міністра, зараз в Туреччині, в основному, циркулюють мутаційні форми Delta і Delta+ — саме їх виявляють у 90% випадків інфікування.

Відзначимо, що "колумбійський" різновид коронавірусу Mu став вже п’ятим, що цікавить Всесвітню організацію охорони здоров’я. Крім Туреччини і Колумбії, він вже був помічений в Іспанії, Італії, Бельгії, Нідерландах та інших країнах Європи.

Є підозри, що мутації можуть змінити властивості коронавірусу, через що "Мю" внесли до списку тих штамів, що представляють інтерес.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в ВООЗ назвали групи ризику, яким життєво необхідне третє щеплення від коронавірусу.