Рус

Новий штам коронавірусу підбирається все ближче до України: що про нього відомо

Автор
О. Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
9
Коронавірус виявили в країні, з якою Україну розділяє Чорне море Новина оновлена 08 вересня 2021, 20:46
Коронавірус виявили в країні, з якою Україну розділяє Чорне море

У Туреччині виявили перші випадки інфікування коронавірусом Mu

У Туреччині, куди продовжують відлітати на відпочинок українці, виявили новий штам коронавірусу Mu.

Про це інформує міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа.

За його словами, випадків даної мутації, яку вперше виявили в Колумбії на початку 2021 року, в країні всього два. Тому якихось додаткових заходів через новий штам вводити поки не будуть.

За словами міністра, зараз в Туреччині, в основному, циркулюють мутаційні форми Delta і Delta+ — саме їх виявляють у 90% випадків інфікування.

Відзначимо, що "колумбійський" різновид коронавірусу Mu став вже п’ятим, що цікавить Всесвітню організацію охорони здоров’я. Крім Туреччини і Колумбії, він вже був помічений в Іспанії, Італії, Бельгії, Нідерландах та інших країнах Європи.

Є підозри, що мутації можуть змінити властивості коронавірусу, через що "Мю" внесли до списку тих штамів, що представляють інтерес.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в ВООЗ назвали групи ризику, яким життєво необхідне третє щеплення від коронавірусу.

Головні новини 8 вересня
Україна
Підсумки дня 8 вересня: "криптовалютний" законопроект, загибель російського міністра, розширення санкцій
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Головні новини 8 вересня
Підсумки дня 8 вересня: "криптовалютний" законопроект, загибель російського міністра, розширення санкцій
Дата публікації
Категорія
Український фінансист Сергій Фурса
Сергій Фурса: Сьогодні українці живуть краще, ніж будь-коли. Але наші люди люблять прибіднятися
Дата публікації
Категорія
Екс-нардеп Геннадій Москаль
Підготовку до зими провалено, як і вакцинацію. Невдоволення скоро виллється на вулиці, — Геннадій Москаль
Дата публікації
Категорія
Будівля Рейхстагу: згідно з інформацією "Spiegel" кілька членів ХДС намагалися стягнути борги німецької компанії в Україні.
Скандал в Німеччині: партія Меркель лобіювала інтереси сумнівної компанії і вибивала борги в України
Дата публікації
Категорія
Збірна України з волейболу
Збірна України вийшла у плей-офф Євро, де може зустрітися з Росією