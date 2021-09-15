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В Україні можуть повністю скасувати всі карантинні обмеження: Ляшко назвав умову

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
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В Україні можуть скасувати карантин. Фото з відкритих джерел Новина оновлена 15 вересня 2021, 09:12
В Україні можуть скасувати карантин. Фото з відкритих джерел

В Україні є у наявності 11 мільйонів доз вакцини

Україна може повернутися до докарантинного життя і скасувати всі протиепідемічні заборони за умови, що громадяни будуть масово вакцинуватися від коронавірусу.

Про це заявив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко у коментарі ТСН.

Так, на запитання журналістів, чи дійсно в Україні спливає термін придатності у вакцин від коронавірусу, Ляшко відповів, що українцям слід вакцинуватися, щоб таких проблем не виникало.

Міністр зазначив, що масова вакцинація — це передумова того, щоб Україні повернулася до нормального доковідного життя і навів приклад Данії, де скасували всі карантинні обмеження через те, що понад 70% населення вакцинувалися.

"У нас також є шанс відмінити всі карантинні обмеження. Для цього потрібно небагато — прийти до пунктів щеплення і вакцинуватися", — сказав Ляшко.

Голова МОЗ зазначив, що станом на сьогодні в Україні є у наявності 11 мільйонів доз вакцини.

Нагадаємо, через значний сплеск захворюваності на коронавірус Україна наближається до "жовтої" зони карантину. З повним списком заборон можна ознайомитися у матеріалі "Телеграфа".

Раніше повідомлялося, що Закарпатська область перейде у "жовту" зону карантину вже на наступному тижні.

Також ми писали, що в Україні ввели два види COVID-сертифікатів. При цьому вони мають різні терміни придатності — від чого це залежить.

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