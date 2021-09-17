Вже з понеділка можуть закрити більшість шкіл на Київщині через коронавірус

720 шкіл Київщини порушили вимоги по вакцинації, тому можуть перейти на онлайн-режим

У понеділок, 20 вересня, Україна увійде в "жовту" зону карантину, і тільки в Київській області робота сотень шкіл опиниться під питанням, не кажучи вже про всю країну.

За словами голови Київської обласної державної адміністрації Василя Володіна, не підуть на карантин 535 шкіл, в яких щеплені від коронавірусу більше 80% співробітників. Однак що буде зі 720 установами, де не виконали вимоги по вакцинації, поки невідомо.

"Підкреслю, що питання стоїть ребром: вони або проводять повноцінне навчання оффлайн, або закриваються взагалі", — заявив про єдину умову Володін.

До слова, є на Київщині й школи-відмінники: в 41 навчальному закладі вакцинувалися абсолютно всі співробітники.

Нагадаємо, 13 вересня затвердили нові правила карантину в Україні, через тиждень після чого вони набудуть чинності і області почнуть ділити на "зелені", "жовті", "помаранчеві" і "червоні" зони. Поки ряд областей знаходиться на порозі саме "жовтої" зони карантину, яка має на увазі перехід навчальних закладів на дистанційну форму. Але це необхідно, тільки якщо менше 80% співробітників школи матимуть нові "жовті" або "зелені" COVID-сертифікати, інакше заклади можуть працювати в звичайному режимі. Вакцинація дітей при цьому значення не має.