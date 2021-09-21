Четверо з п’яти померлих від коронавірусу в Україні — пенсіонери

У МОЗ розповіли про єдиний спосіб, який допоможе вижити людям старше 60 років

У МОЗ розповіли про те, в якому віці найчастіше помирають українці від коронавірусу і хто вразливий найбільше.

Про це повідомив глава відомства Віктор Ляшко.

За словами міністра, з початку 2020 року від коронавірусу в Україні померло 54 919 осіб, з яких 44 940 (82%) — люди старше 60 років, які, власне, найбільш уразливі в період пандемії. Ляшко каже, що вберегти пенсіонерів допоможе лише вакцинація, яка в даній віковій групі прискорила темп.

Так, за словами міністра, зараз в Полтавській області закінчився пілотний проект по вакцинації саме літніх людей. Волонтери заздалегідь запрошували їх на щеплення, пенсіонери формувалися в групи, до яких приїжджали мобільні бригади.

"Динаміка вакцинацій збільшилася в рази й саме серед людей у віці 60+", — резюмував міністр охорони здоров’я, нагадуючи, що щеплення — єдиний спосіб уберегтися від лікарні та летального результату ковіда.

Нагадаємо, в Україні кількість громадян, які повністю завершили курс вакцинації, перевищує 5,1 мільйона. При цьому в багатьох українців, особливо з різними супутніми захворюваннями, все ще виникає питання — чи варто вакцинуватися. Про протипоказання і міфи читайте в матеріалі "Телеграфа".