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Динаміка невтішна: Україна перейшла в "жовту" зону з рекордною кількістю хворих

Автор
Тетяна Гулеватая
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Число хворих на коронавірус збільшується Новина оновлена 23 вересня 2021, 10:51
Число хворих на коронавірус збільшується

В Україні число COVID-хворих з кожним днем продовжує зростати.

На ранок четверга, 23 вересня, у всіх областях України запроваджено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 — карантинні заходи посилили.

Крім того, захворюваність з кожним днем продовжує зростати, а динаміка поширення хвороби невтішна. Так, за минулу добу, 22 вересня, в Україні зафіксували 7 866 випадків коронавирусной інфекції. Днем раніше — 6 754 випадки.

За останній тиждень в країні кожен день виявляли більше двох тисяч хворих.

Статистика захворюваності на коронавірус за останній тиждень
Статистика захворюваності на коронавірус за останній тиждень

У той же час зростає і кількість важких випадків хвороби, за минулу добу госпіталізації потребували 2 070 осіб.

Всього за час пандемії в Україні на коронавірус захворіли 2 370 425 осіб, видужали 2 237 973 особи, померли 55 284 особи.

Відзначимо, що в країні триває кампанія з вакцинації. Як заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, для педагогів та держслужбовців вакцинація від COVID-19 стане обов’язковою.

А поки в "жовтій" зоні дозволяється працювати тим навчальним закладам, де 80% персоналу зробили хоча б одне щеплення.

Теги:
#Карантин #Коронавірус #Covid-19
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