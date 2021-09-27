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Для кого в Україні вакцинація може стати обов’язковою: список професій

Автор
Олена Волкова
Дата публікації
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Автор
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Ілюстративне фото Новина оновлена 27 вересня 2021, 15:11
Ілюстративне фото

Крім вчителів, вакцинувати можуть і деяких українських чиновників

Стало відомо, хто в Україні може потрапити під обов’язкову вакцинацію.

Проект наказу МОЗ опублікувала у себе на сайті Федерація профспілок України (ФПУ).

Так, згідно з документом, який поки не вступив в силу, під час карантину зробити щеплення від коронавірусу будуть повинні працівники таких підприємств:

- центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів;

- місцевих державних адміністрацій;

- працівники установ професійно-технічної освіти, професійної, загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільних закладів освіти (співробітники вузів, технікумів, шкіл і дитсадків).

Нагадаємо, що міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив про введення обов’язкової вакцинації проти коронавірусу для працівників навчальних закладів, органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів, місцевих держадміністрацій. За яких умов обов’язкова вакцинація в нашій країні є законною? Відповідь в матеріалі "Телеграфа" дала адвокат Адвокатського Бюро Матвєєвої Л.В. "Альфа-Омега" Вікторія Куракіна.

Теги:
#МОЗ #Вакцинація #Коронавірус #Обов'язкова вакцинація
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