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Не Pfizer: імунолог назвав вакцину, яка може вберегти від важких форм ковіду

Автор
Олена Волкова
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CoronaVac здатна підготувати організм до зустрічі з коронавірусом
CoronaVac здатна підготувати організм до зустрічі з коронавірусом

Експерт вважає, що генетичні вакцини можуть врятувати від зараження, але не від тяжкого перебігу хвороби

Українці, вакциновані китайським препаратом CoronaVac, ймовірно, будуть переносити коронавірус штаму "Дельта" легше інших.

Таку думку висловив лікар-імунолог, доктор медичних наук Андрій Волянський, пише Newsroom.

За словами експерта, генетичні вакцини — Pfizer і Moderna — можуть захистити від самого інфікування і не дати вірусу прикріплятися до клітин.

"Якщо все ж відбулося інфікування, впливати на перебіг хвороби та на прогноз ці препарати не будуть. Вірус прикріпився — процес пішов і подальший його розвиток залежить від конкретної людини, — розповідає Волянський. — У той же час інактивована вакцина CoronaVac, яка містить в собі не тільки Spike-білок, а повний набір вірусних антигенів, здатна підготувати організм до зустрічі з коронавірусом, на мій погляд, більш повномасштабно і, можливо, в разі зараження коронавірусом захворювання буде проходити легше".

Експерт переконаний, що вакцинація — це не привід розслаблятися: через місяць після імунізації потрібно здати аналіз на антитіла до коронавірусу і продовжувати вживати заходів щодо захисту від ковіду.

Найчастіше на лікарняні ліжка з коронавірусом потрапляють невакциновані громадяни: тільки за вересень таких пацієнтів в Україні нарахували 97,1%.

Теги:
#Вакцинація #Коронавірус #Модерна #Коронавак #Пфайзер
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