"Через два тижні буде складно всім": доктор озвучив невтішний прогноз по коронавірусу в Україні

Жиравецький каже, що протокол лікування від коронавірусу штаму "Дельта" спрацьовує гірше, тому кількість госпіталізацій збільшиться

Не виключено, що найближчим часом кількість госпіталізацій, за якими зараз "лідирує" Харківщина, досягне цифри в 5000 осіб на добу.

Таку думку висловив головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький.

За його словами, хвиля коронавірусу цієї осені буде куди могутнішою, ніж за той же період минулого року.

"Лікування вдома на цей раз працює в рази слабкіше, тому буде більше госпіталізацій, ми ще можемо побачити через тиждень і 5000 за добу, якщо не зупинимо поширення вірусу", — говорить експерт.

За його словами, протокол домашнього лікування в 2021 році вже не спрацьовує так ефективно, як рік тому, тому єдиний шанс для хворих часто — стаціонар.

"Якщо ми не прокинемося, вже через два тижні буде складно всім, але найважливіше те, що частину людей ми вже не зможемо повернути, вони підуть назавжди, а могли б ще продовжувати радіти життю", — нарікає доктор, закликаючи вакцинуватися і дотримуватися всіх правил карантину.

Раніше ми повідомляли, що хвороби серця та інсульт, які є одними з найпоширеніших причин смерті в світі, можуть бути викликані перенесеним коронавірусом навіть через рік після хвороби.