Епіцентр коронавірусу в Україні: ковідні лікарні Харкова практично заповнені

На стаціонарі зараз знаходиться 937 харків’ян, майже третина — на ШВЛ

У Харкові, який фактично став епіцентром коронавірусу в Україні і "лідером" за інфікуванням з 1502 випадками ковіду на добу, заповненість ліжок становить вже 73,6%.

Про це повідомили 12 жовтня на сайті міськради.

Відомо, що в першій столиці обладнали більше 1500 місць (лікарні, які підпорядковані місту) для пацієнтів з коронавірусом, до яких підключили 600 точок централізованої подачі кисню і близько 1000 кисневих концентраторів. На базі обласних лікарень для коронавірусних пацієнтів виділили ще 1500 місць. Крім того, 290 ліжок обладнали для неповнолітніх пацієнтів, так як чверть хворих в Харкові — це діти.

На момент виходу новини на стаціонарі перебуває 937 харків’ян, з яких більше половини потребують кисню. Решта 33,2% госпіталізованих перебувають на ШВЛ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, за підсумками нового дослідження, вакцинація від коронавірусу продемонструвала свою ефективність як від звичайного штаму, так і від штаму "Дельта". Пацієнти, які отримали вакцину, значно рідше потрапляли до лікарні.