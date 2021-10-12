Сотні госпіталізацій за ранок: в "напруженій" Харківській області лікарні йдуть в ковідний резерв

На Харківщині 11 жовтня виявили півтори тисячі нових випадків ковіду, а за ранок госпіталізували ще 334 чоловік

Поки в Харкові рапортують про те, що міські лікарні заповнені на 73,6%, в області готують лікарні під ковідий резерв.

Про це повідомив директор Департаменту охорони здоров’я ХОДА Максим Хаустов.

Відомо, що пацієнтів з коронавірусом зараз приймають 22 лікарні, до яких 11 жовтня з резерву підключили і Вовчанську. Незабаром до них може приєднатися і медустанова в Валках, яку вже готують для ковідних пацієнтів.

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За словами Максима Хаустова, з майже 5000 місць в регіоні 3321 зайняте (це 68%). Що ж стосується реанімації, в області для важких хворих підготували 306 місць, але 201 вже зайняте.

На жаль, ситуація з коронавірусом в цьому регіоні продовжує погіршуватися. Станом на 12 жовтня, відомо про 1502 нові випадки хвороби — найбільше в Україні. Однак тільки цього ранку госпіталізували 334 осіб, які в вищезгадану статистику не увійшли.

Нагадаємо, раніше стало відомо про смерть трьох жителів Харківської області, які були щеплені двома дозами вакцини.