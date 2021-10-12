Рус

Сотні госпіталізацій за ранок: в "напруженій" Харківській області лікарні йдуть в ковідний резерв

Автор
Олена Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
147
201 житель Харківської області знаходиться в реанімації Новина оновлена 12 жовтня 2021, 16:02
201 житель Харківської області знаходиться в реанімації

На Харківщині 11 жовтня виявили півтори тисячі нових випадків ковіду, а за ранок госпіталізували ще 334 чоловік

Поки в Харкові рапортують про те, що міські лікарні заповнені на 73,6%, в області готують лікарні під ковідий резерв.

Про це повідомив директор Департаменту охорони здоров’я ХОДА Максим Хаустов.

Відомо, що пацієнтів з коронавірусом зараз приймають 22 лікарні, до яких 11 жовтня з резерву підключили і Вовчанську. Незабаром до них може приєднатися і медустанова в Валках, яку вже готують для ковідних пацієнтів.

За словами Максима Хаустова, з майже 5000 місць в регіоні 3321 зайняте (це 68%). Що ж стосується реанімації, в області для важких хворих підготували 306 місць, але 201 вже зайняте.

На жаль, ситуація з коронавірусом в цьому регіоні продовжує погіршуватися. Станом на 12 жовтня, відомо про 1502 нові випадки хвороби — найбільше в Україні. Однак тільки цього ранку госпіталізували 334 осіб, які в вищезгадану статистику не увійшли.

Нагадаємо, раніше стало відомо про смерть трьох жителів Харківської області, які були щеплені двома дозами вакцини.

Теги:
#Резерв #Харківська область #Госпіталізація #Лікарні #Коронавірус
Об’єднання "ЛНР" і "ДНР" невигідне Москві — вигідніше мати під контролем два потенційних суб’єкта переговорного процесу, а не один.
Політика
Путіну потрібні і "ДНР", і "ЛНР", Кремль не допустить їх об’єднання — Георгій Тука
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Об’єднання "ЛНР" і "ДНР" невигідне Москві — вигідніше мати під контролем два потенційних суб’єкта переговорного процесу, а не один.
Путіну потрібні і "ДНР", і "ЛНР", Кремль не допустить їх об’єднання — Георгій Тука
Дата публікації
Категорія
Троє з двох десятків померлих були повністю щеплені від коронавірусу
На Харківщині від коронавірусу померли вакциновані люди: що відомо
Дата публікації
Категорія
Антон Поляков
Смерть нардепа Полякова: таксист заплутався в свідченнях
Дата публікації
Категорія
Кадр з відео конференції Німеччини, України та Франції.
Макрон анонсував швидку зустріч в Нормандському форматі: подробиці
Дата публікації
Категорія
Опалювальний сезон починається з проблем
Тарифи на комуналку зростають, незважаючи на обіцянки Зеленського: як Україна входить в опалювальний сезон