Перші дні коронавірусу: лікар розповів про важливі симптоми і помилки пацієнтів

Експерт каже, що в перші три дні хвороби не варто робити КТ і лікуватися "важкою артилерією"

Запідозривши коронавірус, який продовжує "косити" українців, або отримавши позитивний результат ПЛР-тесту, багато людей б’ють на сполох і починають "заліковувати" себе, щоб не допустити погіршення. Втім, дії в перші дні ковіду повинні бути спокійними і злагодженими.

За словами лікаря-пульмонолога Віктора Блажко, який розповідав про вірні кроки під час брифінгу в Харкові, при підозрі на коронавірус не варто пити антибіотики: перші три дні після температури варто просто стежити за станом. Лише після цього, якщо з’явилася задишка, утруднене дихання, тяжкість в грудях, а сатурація впала нижче 94%, потрібно звернутися до лікаря, який буде вести пацієнта.

Важливі факти для тих, хто тільки захворів коронавірусом:

температура не є показанням до госпіталізації, навіть якщо вона перевищує 39 градусів;

тривала лихоманка (більше 3 днів) свідчить про те, що можуть відбуватися зміни в тканинах легенів;

антибіотики приймати не потрібно (тільки за призначенням лікаря);

одужання після штаму "Дельта" триває довше;

в перші три дні захворювання немає сенсу робити рентген або КТ.

Нагадаємо, ВООЗ прогнозує, що пандемія коронавірусу в світі може завершитися вже в наступному році, але тільки за певних умов.