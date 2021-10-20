Як отримати ковід-сертифікат в "Дії": покрокова інструкція
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 279
Після повного курсу вакцинації проти коронавирусу в "Дії" легко можна оформити сертифікат.
В Україні вже другий день поспіль фіксують рекордну кількість смертей від COVID-19. Крім того, за минулу добу на коронавірус захворіли 18 912 українців. Влада та медики закликають громадян активно вакцинуватися, так як навіть у разі зараження найвірогідніше, що хвороба буде протікати в більш легкій формі.
На порталі "Дія" для українців опублікували доступну інструкцію про те, як після вакцинації можна легко отримати електронний сертифікат.
Як можна оформити міжнародний Covid19-сертифікат про вакцинацію з QR-кодом:
- Увійдіть в особистий кабінет на diia.gov.ua. Якщо ви вперше на порталі, то необхідно зареєструватися.
- Ознайомтеся про згоду передачі даних та підпишіть її.
- Після чого на електронну пошту надійде повідомлення, як тільки сертифікат буде готовий.
- Завантажити та роздрукувати сертифікат можна з кабінету громадянина, розділ "Послуги" — "Отримані документи".
Слід зазначити, що сертифікат можна створити тільки, якщо в реєстрі є дані про два щеплення і вони внесені правильно.
Нагадаємо, що "Телеграф" публікував покрокову інструкцію про те, як згенерувати електронний підпис в додатку "Дія".
Якщо ви ще не є зареєстрованим користувачем на порталі "Дія", то це можна зробити, як в додатку так і у веб-версії.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-