Як отримати ковід-сертифікат в "Дії": покрокова інструкція

Після повного курсу вакцинації проти коронавирусу в "Дії" легко можна оформити сертифікат.

В Україні вже другий день поспіль фіксують рекордну кількість смертей від COVID-19. Крім того, за минулу добу на коронавірус захворіли 18 912 українців. Влада та медики закликають громадян активно вакцинуватися, так як навіть у разі зараження найвірогідніше, що хвороба буде протікати в більш легкій формі.

На порталі "Дія" для українців опублікували доступну інструкцію про те, як після вакцинації можна легко отримати електронний сертифікат.

Як можна оформити міжнародний Covid19-сертифікат про вакцинацію з QR-кодом:

Увійдіть в особистий кабінет на diia.gov.ua. Якщо ви вперше на порталі, то необхідно зареєструватися. Ознайомтеся про згоду передачі даних та підпишіть її. Після чого на електронну пошту надійде повідомлення, як тільки сертифікат буде готовий. Завантажити та роздрукувати сертифікат можна з кабінету громадянина, розділ "Послуги" — "Отримані документи".

Слід зазначити, що сертифікат можна створити тільки, якщо в реєстрі є дані про два щеплення і вони внесені правильно.

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Нагадаємо, що "Телеграф" публікував покрокову інструкцію про те, як згенерувати електронний підпис в додатку "Дія".

Якщо ви ще не є зареєстрованим користувачем на порталі "Дія", то це можна зробити, як в додатку так і у веб-версії.