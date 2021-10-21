Як "вижити" в карантин без ковід-сертифікату і кому точно не можна вакцинуватися: відповідь МОЗ

Українці можуть не вакцинуватися від ковіду тільки по двом вагомим причинам

У багатьох містах України без ковід-сертифікату вже не потрапити ні в громадський транспорт, ні на роботу (мова про держслужбу). І, по всій видимості, такі обмеження будуть тільки набирати обертів, адже з кожним тижнем "червоних" карантинних зон в нашій країні все більше. Однак багато хто переконаний, що їм щеплення від коронавірусу робити просто не можна: через різні хронічні захворювання, з чим категорично не згодні в Міністерстві охорони здоров’я.

За інформацією міністерства, тих людей, які дійсно мають протипоказання до щеплення, в Україні менше 1%.

Вакцинуватися від коронавірусу не можна, тільки якщо:

ви маєте важку алергічну реакцію після першої дози — анафілактичний шок;

є гіперчутливість до компонентів вакцини.

Однак навіть абсолютні протипоказання, продовжують в Міністерстві охорони здоров’я, не дадуть людині ніяких пільг в період карантину: поки ще не існує затвердженої форми довідки про протипоказання до вакцинації проти COVID-19.

Втім, люди можуть зробити ПЛР-тест або експрес-тест на COVID-19 і використовувати його в поїздках між регіонами або в громадському транспорті по місту.

У всіх інших випадках робити щеплення потрібно, тим більше, якщо мова йде про хронічні захворювання. Обов’язковій вакцинації підлягають люди, яким потрібен додатковий захист від коронавірусу при:

гіпертонії;

цукровому діабеті;

онкології;

астмі;

ВІЛ;

гепатиті й інших важких хворобах.

Нагадаємо, з 21 жовтня в Україні посилили правила проїзду в транспорті міжобласного сполучення. Для посадки в транспорт потрібно або сертифікат вакцинації від коронавірусу, або негативний тест.