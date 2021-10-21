Як не заразитися коронавірусом від члена сім’ї: покрокова інструкція

Доктор розповів, як не підхопити ковід, якщо він вже у вас вдома

Якщо в сім’ї діагностували коронавірус, новий штам якого вже зафіксували по сусідству з Україною, це зовсім не означає, що інші члени точно підхоплять його. Однак уникнути інфікування можна тільки якщо дотримуватися певних правил. Про те, що робити при виявленні ковіду у когось з членів сім’ї і як уберегти себе, розповів завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. Богомольця Сергій Дубров.

Про це йдеться на сторінці проекту МОЗ "Коронавірус_інфо" в Телеграмі.

Насамперед, потрібно ізолювати хворого і "озброїтися" захисними масками. Обов’язково слід провітрювати приміщення і дезінфікувати всі тверді поверхні. Ну і, звичайно ж, слід частіше мити руки милом і користуватися антисептиком. Інші поради — в інфографіці.

Що робити при коронавірусі у члена сім’ї

Нагадаємо, що за добу станом на 21 жовтня в Україні виявлено 22415 нових випадків коронавірусної хвороби. Це новий рекорд за кількістю хворих для нашої країни за весь час пандемії COVID-19. Значна частина з них — це медпрацівники (345) і діти (1771).