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Як не заразитися коронавірусом від члена сім’ї: покрокова інструкція

Автор
Олена Волкова
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Автор
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Коронавірус в сім’ї — не вирок для всіх її членів: інфікування можна уникнути Новина оновлена 21 жовтня 2021, 15:12
Коронавірус в сім’ї — не вирок для всіх її членів: інфікування можна уникнути

Доктор розповів, як не підхопити ковід, якщо він вже у вас вдома

Якщо в сім’ї діагностували коронавірус, новий штам якого вже зафіксували по сусідству з Україною, це зовсім не означає, що інші члени точно підхоплять його. Однак уникнути інфікування можна тільки якщо дотримуватися певних правил. Про те, що робити при виявленні ковіду у когось з членів сім’ї і як уберегти себе, розповів завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. Богомольця Сергій Дубров.

Про це йдеться на сторінці проекту МОЗ "Коронавірус_інфо" в Телеграмі.

Насамперед, потрібно ізолювати хворого і "озброїтися" захисними масками. Обов’язково слід провітрювати приміщення і дезінфікувати всі тверді поверхні. Ну і, звичайно ж, слід частіше мити руки милом і користуватися антисептиком. Інші поради — в інфографіці.

Що робити при коронавірусі у члена сім’ї
Що робити при коронавірусі у члена сім’ї

Нагадаємо, що за добу станом на 21 жовтня в Україні виявлено 22415 нових випадків коронавірусної хвороби. Це новий рекорд за кількістю хворих для нашої країни за весь час пандемії COVID-19. Значна частина з них — це медпрацівники (345) і діти (1771).

Теги:
#Поради #Правила #Інфікування #Коронавірус
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