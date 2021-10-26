Коли при коронавірусі потрібні антибіотики та термінова госпіталізація: відповідь лікаря

Якщо С-реактивний білок під час коронавірусу піднявся понад 50, людині потрібна госпіталізація

Багато українців, підхопивши коронавірус, що б’є антирекорди, панікують і перестраховуються антибіотиками і спробами потрапити до лікарні заздалегідь. Втім, головне, на що слід звернути увагу, – результати аналізу крові. За деяких показників пацієнтам справді потрібні і реанімація, і "важка артилерія" у вигляді протимікробної терапії.

За словами головлікаря однієї з приватних клінік Львова Тараса Жиравецького, найчастіше при коронавірусі ШОЕ (швидкість осідання еритроцитів) та С-реактивний білок (показник гострої фази, чутливий індикатор пошкодження тканин при запаленні) зашкалюють, а прокальцитонін в нормі. Ця "комбінація" свідчить лише про те, що в організмі вірус і антибіотики пити не варто.

"Колега — лікар-імунолог — написала у своєму повідомленні, що якщо С-реактивний білок високий, а прокальцитонін низький, то це ознака вірусного запалення. Такі повідомлення та знання дуже швидко покладуть пацієнта в реанімацію, — каже Жиравецький. — Ще високий С-реактивний білок – це ознака цитокінового шторму і це правда. А такі шторми тепер майже у кожного пацієнта із груп ризику, тож будьте уважні".

Лікар переконаний, що цитокіновий шторм, яким, на жаль, характеризується штам "Дельта", лікувати вдома не можна. Отримавши аналіз, у якому С-реактивний білок піднявся понад 50, за його словами, людині потрібна госпіталізація.

Раніше Жиравецький заявив, що популярні в Україні ліки "Сельтавір" нібито не впливають на коронавірус, проте їх продовжують призначати сімейні лікарі.