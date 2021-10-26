"Не критично": у МОЗ оцінили антирекорди COVID-19 в Україні

Міністр охорони здоров’я обґрунтував цифри на прикладі Великої Британії

В Україні котрий день поспіль фіксують понад 20 тисяч інфікованих коронавірусом людей та антирекорди за смертністю. Однак у МОЗ вважають, що приріст заражених людей за умови достатньої вакцинації не є критичним.

Глава міністерства Віктор Ляшко в інтерв’ю для "Української правди" заявив, що під час першої та другої хвилі коронавірусу кількість випадків була для України критично важливою. Мовляв, чим більше інфікованих, тим більше людей потрапить до лікарні. Однак тепер, коли є відсоток вакцинованих людей, ситуація інакша.

"Кількість нових випадків вже не є критичним показником. Якщо ми говоримо, наприклад, що виявили 100 випадків і серед них 20 або 30 вакцинованих, то з інших, невакцинованих, 30% потрапляє до лікарні. З вакцинованих – не більше 5%", — пояснює Ляшко.

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Як приклад, міністр розглядає Велику Британію, де під час першої хвилі було близько 40 тисяч випадків зараження на день і близько 5000 госпіталізацій. Наразі там майже всі вакциновані, і хоч випадків зараження спостерігається стільки ж, скільки під час першої хвилі, до лікарні потрапляє не більше, ніж 300 осіб.

"Так, можливо, після вакцинації циркуляція вірусу продовжиться, але вона не буде критичною для системи охорони здоров’я. Ми не тільки врятуємо життя, а й не навантажуватимемо систему, і ті, хто потребує допомоги з іншими хворобами, зможуть її отримати", — каже голова МОЗ.

Нагадаємо, Центр з контролю захворювань США вніс Україну до переліку країн із максимально можливим ризиком COVID-19.