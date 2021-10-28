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Чи це справді "корона": симптоми Дельта-штаму по днях і важливі нюанси для тих, хто щойно заразився

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Кашель може початися вже на третій день, але робити КТ так рано немає сенсу Новина оновлена 28 жовтня 2021, 14:08
Кашель може початися вже на третій день, але робити КТ так рано немає сенсу

У певні дні для коронавірусу характерні ті чи інші симптоми, а для інфікованих стандартні помилки в діагностиці

Усіх 26 тисяч інфікованих на ранок четверга, 28 жовтня, українців було заражено штамом коронавірусу "Дельта". На жаль, він розвивається більш стрімко і має низку яскраво виражених симптомів.

"Телеграф", цитуючи МОЗ, нагадує важливі факти для тих, хто тільки заразився ковідом:

  • температура не є показанням до госпіталізації, навіть якщо вона перевищує 39 градусів;
  • тривала лихоманка (більше 3 днів) свідчить про те, що можуть відбуватися зміни у тканинах легень;
  • антибіотики приймати не потрібно (тільки за призначенням лікаря);
  • одужання після штаму "Дельта" триває довше;
  • у перші три дні захворювання немає сенсу робити рентген чи КТ.

Що ж до перебігу хвороби по днях, то, в середньому, штам "Дельта" протікає таким чином:

  • 1-3 доба. Легке нездужання, невелике підвищення температури. Також є ймовірність, що закладе ніс і болітимуть м’язи ніг.
  • 3-5 день. Можливі стрибок температури та початок кашлю. Не виключена втрата нюху, проте для нового штаму цей симптом не є характерним.
  • 4-5 день. Можуть спостерігатися проблеми із ШКТ: нудота, блювання, дискомфорт у кишечнику та діарея.
  • 5-10 день. Початок активної фази хвороби: сильний кашель, ломота в тілі, постійний озноб. Може з’явитися задишка.
  • 10-12 день. Болі у грудях, які можуть бути при пневмонії.

Нагадаємо, нові прогнози вчених щодо динаміки коронавірусу в Україні ще більш жахливі: у майбутньому максимальна кількість хворих може досягти 35 тисяч на добу.

Теги:
#Симптоми #Коронавірус #Симптоми коронавируса #Штам Дельта
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