Чи це справді "корона": симптоми Дельта-штаму по днях і важливі нюанси для тих, хто щойно заразився
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У певні дні для коронавірусу характерні ті чи інші симптоми, а для інфікованих стандартні помилки в діагностиці
Усіх 26 тисяч інфікованих на ранок четверга, 28 жовтня, українців було заражено штамом коронавірусу "Дельта". На жаль, він розвивається більш стрімко і має низку яскраво виражених симптомів.
"Телеграф", цитуючи МОЗ, нагадує важливі факти для тих, хто тільки заразився ковідом:
- температура не є показанням до госпіталізації, навіть якщо вона перевищує 39 градусів;
- тривала лихоманка (більше 3 днів) свідчить про те, що можуть відбуватися зміни у тканинах легень;
- антибіотики приймати не потрібно (тільки за призначенням лікаря);
- одужання після штаму "Дельта" триває довше;
- у перші три дні захворювання немає сенсу робити рентген чи КТ.
Що ж до перебігу хвороби по днях, то, в середньому, штам "Дельта" протікає таким чином:
- 1-3 доба. Легке нездужання, невелике підвищення температури. Також є ймовірність, що закладе ніс і болітимуть м’язи ніг.
- 3-5 день. Можливі стрибок температури та початок кашлю. Не виключена втрата нюху, проте для нового штаму цей симптом не є характерним.
- 4-5 день. Можуть спостерігатися проблеми із ШКТ: нудота, блювання, дискомфорт у кишечнику та діарея.
- 5-10 день. Початок активної фази хвороби: сильний кашель, ломота в тілі, постійний озноб. Може з’явитися задишка.
- 10-12 день. Болі у грудях, які можуть бути при пневмонії.
Нагадаємо, нові прогнози вчених щодо динаміки коронавірусу в Україні ще більш жахливі: у майбутньому максимальна кількість хворих може досягти 35 тисяч на добу.
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