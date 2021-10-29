Важко навіть пити: лікар назвав новий симптом коронавірусу штаму "Дельта"

У МОЗ перерахували актуальні симптоми коронавірусу штаму "Дельта"

Українські медики констатують новий частий симптом коронавірусу, на який скаржаться багато інфікованих. Так, пацієнти все частіше стали відчувати сильну нудоту, через яку люди не можуть їсти і навіть пити.

Про це говорить завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. Богомольця Сергій Дубров, слова якого цитує офіційний Телеграм-канал МОЗ "Коронавірус інфо".

"Багато людей з коронавірусною хворобою почали скаржитися на сильну нудоту, через що хворим важко харчуватися і пити. Це дуже погано, оскільки для зменшення інтоксикаційного синдрому потрібно вживати багато рідини", — нарікає лікар.

За його словами, решта симптомів ковіду залишається незмінною:

підвищена температура тіла;

кашель;

слабкість та втома;

болі у м’язах;

ускладнене дихання;

розлади ШКТ.

Лікар каже, що люди все менше скаржаться на втрату нюху.

Однак навіть легкий перебіг хвороби, за словами Дуброва, може різко змінитися: за пару днів перейти зі стабільного до критичного, тому пускати хворобу на самоплив не можна.

Нагадаємо, нові прогнози вчених щодо динаміки коронавірусу в Україні ще більш жахливі: у майбутньому максимальна кількість хворих може досягти 35 тисяч на добу.