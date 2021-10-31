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Крутити обличчям більше не треба: у "Дії" спростили отримання COVID-сертифікатів

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Робити "зарядку для шиї" перед телефоном у "Дії" тепер не доведеться Новина оновлена 31 жовтня 2021, 16:23
Робити "зарядку для шиї" перед телефоном у "Дії" тепер не доведеться

Отримати документ про вакцинацію стане простіше

В Україні спростили процес отримання документів, що підтверджують вакцинацію через портал "Дія".

Інформація про це надійшла від керівника Мінцифри Михайла Федорова у його особистому Telegram-каналі.

За словами чиновника, розробники "Дії" змогли знайти необхідні технологічні можливості для більш простого і зрозумілого "підтягування" сертифікатів при запиті користувача.

Відтепер цей процес обходитиметься без використання електронного підпису. Більше того, необхідність "підписувати обличчям" свій запит теж залишиться в минулому.

"Ви заходите у додаток або на портал, натискаєте "Отримати сертифікат", і все. Сертифікат надходить", — пояснив нинішню процедуру Михайло Федоров.

Як пояснив міністр, це насамперед полегшить отримання документів для людей у віці, які мають проблеми із зором або просто з підписанням документа "обличчям".

У мережі було безліч жартів про отримання сертифікату
У мережі було безліч жартів про отримання сертифікату

Зазначимо, що для тестування новинки від міністерства слід встановити оновлення програми на телефоні.

Також у Мінцифри анонсували розробку зручнішої можливості розміщення даних про вакцинацію на порталі для лікарів, які вносять таку інформацію.

Зазначимо, що днями "Телеграф" повідомляв про плани розробників "Дії" перевести призовників на електронну документацію через єдиний портал.

Теги:
#Вакцинація #Сертифікат #Коронавірус #ДІЯ #Михайло Федоров #Covid-19
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