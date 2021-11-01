Як розпізнати коронавірус і не потрапити до лікарні: відповіді на 8 головних питань

"Телеграф" зібрав усі найважливіші рекомендації МОЗ та іменитих лікарів про те, що робити, а чого в жодному разі не можна в перші дні коронавірусу

Дедалі більше українців, вакцинованих чи ні, стикаються із симптомами коронавірусу штаму "Дельта", який фіксується у нашій країні у 100% випадків. Відчувши перші "дзвіночки" нездужання – головний біль, слабкість, симптоми ГРВІ, незначне підвищення температури – в голові закрадаються думки: коронавірус чи звичайна застуда? Мовляв, і до початку пандемії люди хворіли, й інших вірусів ніхто не скасовував.

"Телеграф" розповість про те, що потрібно знати про коронавірус, перш ніж ви здасте ПЛР або експрес-тест і будете в очікуванні результату.

Коронавірус чи ні?

Насамперед, потрібно тверезо оцінити картину хвороби та симптоми коронавірусу, головними з яких, за інформацією МОЗ України, на сьогоднішній день є:

підвищена температура тіла (37,5-38,5 та вище);

кашель;

слабкість та втома;

болі у м’язах;

ускладнене дихання;

розлади ШКТ.

Медики кажуть, що втрата нюху зараз не такий характерний симптом, як під час перших двох хвиль, проте він також може виявитися з 3 по 5 день інфікування.

Серед нових, нетипових симптомів "Дельти" виділяють такі:

проблеми зі слухом;

скарги те що, що болить навіть шкіра;

сильна нудота, за якої боляче навіть пити.

Про останній симптом говорить завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. Богомольця Сергій Дубров, за словами якого нудота при коронавірусі – небезпечне явище. Адже людині потрібно багато пити, а цей симптом цьому перешкоджає.

Чим лікуватись у перші дні?

Безумовно, відчувши нездужання, людина має зробити тест на коронавірус і у разі, якщо він позитивний, — не панікувати. Багато хто хоче запобігти розвитку пневмонії і відразу ж вдається до важкої артилерії — антибіотиків. Однак це згубна помилка: вони не вбивають віруси, а діють виключно на бактерії. У МОЗ кажуть, що антибіотики можуть збільшити кількість антибіотикорезистентних бактерій. І якщо у людини діагностували коронавірус у легкій формі, то він має повноцінно харчуватися, багато пити (близько 3 літрів на день), лікувати симптоми ковіду та збивати температуру.

Вітаміни C, D та цинк: користь чи шкода?

Якщо не антибіотики, то вітаміни, та більше — так думають інші українці, намагаючись допомогти організму в перші дні інфікування. Втім, пити вітаміни потрібно у дозуванні, призначеному сімейним лікарем. Адже внаслідок надлишку, каже доктор Тарас Жиравецький, можливі такі реакції:

від вітаміну C можна отримати алергічний висип на шкірі;

вітамін D у великих дозах підвищують рівень кальцію в крові, що викликає слабкість, сонливість, нудоту, біль у животі, спрагу, порушення в роботі шлунково-кишкового тракту;

від надмірного споживання цинку може сильно нудити.

Зазначимо, що ВООЗ та Міністерство охорони здоров’я України не рекомендують приймати вітаміни у надмірній кількості при лікуванні коронавірусу. Позитивного впливу на перебіг хвороби це не має.

Чим краще збивати температуру?

Багато лікарів дотримуються думки, що якщо температура у пацієнта перевищує 37,5, то її краще збити, доки вона не піднялася вище та не виникли складності.

Найкращим засобом, за словами Тараса Жиравецького, на сьогодні є німесулід (німесил). Тим часом ібупрофен і парацетамол теж допомагають збити температуру при COVID-19, проте їх доведеться пити частіше та у великих дозах.

Чим лікувати кашель при коронавірусі?

За словами лікаря-анестезіолога Івана Черненка, який рятує людей від COVID-19 з початку пандемії, таблетки та сиропи від кашлю при коронавірусі можуть призвести до серйозних наслідків. Згідно з рекомендаціями ВООЗ, ні при ковіді, ні за пневмонії муколітики не призначають. Відхаркувальні можуть знадобитися в одному випадку: у пацієнта йде велика продукція густого мокротиння, яке він не може відкашлювати. А переводити сухий кашель у вологий, переконаний лікар, категорично не можна.

Що потрібно робити від кашлю при коронавірусі:

Багато пити. Провітрювати приміщення — потрібне вологе прохолодне повітря. Розсмоктувати мед чи пити з ним чай (є навіть у міжнародних протоколах). Робити дихальну гімнастику (робити глибокий спокійний вдих і через зімкнуті губи — спокійний плавний видих. Кілька разів на день по 10-15 разів. Нормальна реакція на гімнастику при ковіді — кашель).

При сильному кашлі ряду пацієнтів із коронавірусом потрібен кисень та препарат від сухого кашлю, який має призначити лише лікар.

Коли робити рентген чи КТ?

У перші три дні хвороби ці методи діагностики, ймовірно, нічого не покажуть, оскільки змін у легенях ще не станеться. А ось 5-10 день — це початок активної фази хвороби, яку характеризують сильний кашель, ломота в тілі, постійний озноб. Може з’явитися задишка, і краще перевірити, чи не розвивається пневмонія.

Важливо: коронавірус протікає у кожного індивідуально, і оцінити реальну картину та необхідність того чи іншого виду діагностики може лише ваш лікар.

Що потрібно мати вдома від коронавірусу?

Список того, що потрібно мати вдома на випадок захворювання на COVID-19, за словами Тараса Жиравецького, виглядає так:

Аптечка з жарознижувальними. Пульсоксіметр. Телефон сімейного лікаря. Контакт медсестри, яка за потреби може виконати призначення лікаря вдома. Тонометр для тих, хто має проблеми з тиском. Глюкометр із смужками, у кого проблеми з глюкозою. Невеликий запас фінансів, тому що, ймовірно, у вас будуть витрати на лікування. Контакти знайомих чи родичів, які зможуть допомогти з продуктами чи ліками у разі потреби. Внутрішній спокій! Телефони волонтерів з концентраторами, які підказують у коментарях чи знання, де взяти концентратор і бажано на 10 літрів.

Коли потрібна шпиталізація?

При коронавірусі ШОЕ (швидкість осідання еритроцитів) та С-реактивний білок (показник гострої фази, чутливий індикатор пошкодження тканин при запаленні) зашкалюють, а прокальцитонін (використовують для оцінки ризику виникнення бактеріальної інфекції) у нормі. Ця "комбінація" свідчить про те, що в організмі вірус і антибіотики пити не варто. Але якщо С-реактивний білок піднявся понад 50 людині потрібна госпіталізація, адже цитокіновий шторм домашньому лікуванню практично не піддається.

Як раніше писав "Телеграф", у МОЗ нагадують, що єдиним дієвим способом зупинити поширення хвороби була і залишається вакцинація. У зв’язку з цим відомство запустило показову соціальну рекламу.