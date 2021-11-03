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Стало відомо, чи платитимуть українцям після вакцинації проти COVID-19

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Радуцький назвав головні плюси вакцинації в Україні Новина оновлена 03 листопада 2021, 13:34
Радуцький назвав головні плюси вакцинації в Україні

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування вважає, що зараз потрібно допомогти представникам бізнесу

Поки в центрі Києва триває масовий мітинг проти вакцинації в Україні, стало відомо, чи допускає влада матеріальне заохочення після щеплення від коронавірусу, щоб зупинити його активне поширення в нашій країні.

Так, голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат Михайло Радуцький в ефірі телеканалу "Дом" заявив, що доплачувати людям в Україні за вакцинацію було б неправильно. Більш доцільним, за його словами, було б допомогти бізнесменам, дохід яких падає через обмеження карантину.

"Вакцинація в країні безкоштовна, держава витратила з наших з вами податків просто нечувані гроші на закупівлю вакцин. Виходячи з цього, ще й доплачувати за те, що людина прищепилася, — я вважаю, це неправильно", — каже Радуцький.

Він нагадує про плюси вакцинації в Україні:

  • всі щеплення безкоштовні та відповідають європейським та світовим стандартам;
  • право вибору препарату;
  • статистика, яка свідчить, що 93% пацієнтів реанімації – невакциновані люди.

Нагадаємо, в Україні дуже бурхливо реагують на мітинг антивакцинаторів, який голова МОЗ Віктор Ляшко назвав глузуванням з медиків і рідних людей, які померли від коронавірусу.

Теги:
#Виплати #Вакцинація #Михайло Радуцький #Коронавірус
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