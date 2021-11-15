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Може стати №1 у світі: лікар розповів, який аналіз потрібно здати після коронавірусу

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Аналіз крові на антитіла igG до S-білка може стати найпопулярнішим у світі вже у 2022 році Новина оновлена 15 листопада 2021, 07:41
Аналіз крові на антитіла igG до S-білка може стати найпопулярнішим у світі вже у 2022 році

Лікар розповів, як визначити наявність імунітету до ковіду після хвороби чи вакцинації

Після того, як людина перехворіла на коронавірус або зробила відповідне щеплення, у неї повинен сформуватися імунітет до хвороби. Однак зрозуміти це можна лише завдяки аналізу крові на антитіла igG до S-білку (нейтралізуючі).

Про це заявив головлікар однієї з приватних клінік Львова Тарас Жиравецький.

За його словами, аналіз може стати №1 у світі наступного року.

"Ті, хто вакцинувався або перехворів, при тестуванні на антитіла, що нейтралізують, отримують результат про те, що вони мають ці антитіла. Який рівень цих антитіл захищає? В даний час ведуться дослідження. Але якщо у вас немає цих антитіл — у вас не спрацювала вакцина або ви не хворіли, тому ви не маєте жодного захисту перед ковідом", — каже експерт.

За словами Жиравецького, у майбутньому цей тест будуть використовувати як докази про необхідність вакцинації. Крім того, він допоможе зрозуміти, чи потрібна щепленій людині бустерна доза, або поки що достатньо попереднього курсу імунізації.

"Цікаво те, що ті пацієнти, які перехворіли на ковід, часто мають дуже високі титри антитіл, що нейтралізують, навіть через рік після хвороби, і вони не знижуються", — резюмує Жиравецький.

Нагадаємо, іноді після тяжкого перебігу коронавірусу може відбутися повторне запалення легень: це відбувається на 10-14 день після хвороби.

Теги:
#Імунітет #Кров #Аналіз #Антитіла #Коронавірус
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