"Чуємо, що всі захворіємо вдруге": лікар оцінив шанс знову заразитися коронавірусом

Лікар вважає, що чутки про вторинну хворобу для 100% або навіть 50% населення дуже перебільшені

Українці можуть захворіти на коронавірус повторно через якийсь час, проте ці цифри не будуть масштабними.

Про це говорить головлікар однієї з приватних клінік Львова Тарас Жиравецький, який опитав багатотисячну аудиторію у соцмережах про первинне та повторне зараження ковідом в останні два місяці пандемії.

Загалом в опитуванні взяли участь майже 6000 респондентів ("Телеграм" та "Фейсбук"), і більшість із них хворіли на коронавірус з підтвердженим ПЛР-тестом лише один раз.

Незважаючи на те, що опитування охопило виключно вузьку аудиторію — фоловерів Жиравецького, воно показує, що ризик повторного інфікування не такий вже й великий.

"Навіть якщо у нас є більше випадків повторного зараження — це не 50% і навіть не 10%, а максимум 1%, з яких до стаціонару потрапить максимум кожен 20-й, тобто 5%, — розмірковує лікар. — Ось така вона сучасна статистика. А ми чуємо, що всі захворіємо гарантовано вдруге".

Важливо! Думка про коронавірус, відображена в цьому матеріалі, є особистим судженням лікаря і не може бути використана як етап діагностики, лікування захворювання або єдине вірне твердження.

Нагадаємо, іноді після тяжкого перебігу коронавірусу може відбутися повторне запалення легень: це відбувається на 10-14 день після хвороби.