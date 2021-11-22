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Час у лікарню? Лікар назвав 4 способи, як визначити важку форму коронавірусу

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Цитокіновий шторм при коронавірусі штаму "Дельта" лікують лише у лікарні Новина оновлена 22 листопада 2021, 09:50
Цитокіновий шторм при коронавірусі штаму "Дельта" лікують лише у лікарні

Лікар переконаний, що ускладнення наступають з 6 дня інфікування ковідом і пізніше

Коронавірус, який минулої доби змінив свою динаміку в Україні, цієї осені протікає з найбільшими показниками госпіталізації та смертності. І, на жаль, визначити тяжкість форми "Дельта" складніше, ніж за попередніх штамів.

Головлікар однієї з приватних клінік Львова Тарас Жиравецький озвучив 4 способи, як визначити тяжкість перебігу хвороби та не упустити цитокіновий шторм, при якому необхідне лікування у лікарні.

За словами Жиравецького, лише у виняткових випадках ускладнення коронавірусу відбуваються у перші дні хвороби. Але проблема, за словами лікаря, полягає в тому, що не всі розуміють, що захворіли.

"Це бажано вважати з першого дня температури або першого дня позитивного тесту. Ускладнення відбуваються переважно на 6, 7, 8, 9-й і пізніші дні захворювання. Хоча в практиці були пацієнти, у яких ускладнення, причому досить серйозні, наступали на 7-8 день захворювання. І на 8-й день пацієнти навіть потрапляли до лікарні та їх реанімували. Причому, і тут, і за кордоном", — каже лікар.

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За словами Жиравецького, під час цього спалаху ковіду дуже важко визначати тяжкість хвороби, проте роблять це такими способами:

  • лабораторне обстеження (аналізи крові на С-реактивний білок, D-димер та феритин)
  • КТ або УЗД легень
  • висока температура понад 6 днів понад 38 градусів
  • падіння сатурації менше 92% кисню у крові.

Лікар нагадує, що сьогодні почастішали випадки, коли вилікувати коронавірус вдома практично неможливо, особливо якщо почався цитокіновий шторм — сильне запалення легенів. Його особливостями є:

  • високий С-реактивний білок (показник понад 50)
  • КТ або УЗД легень із великим ураженням легень.

"Якщо температура і сатурація в нормі, це не означає, що у вас легкий ковід", — резюмує лікар, закликаючи звертатися до сімейних лікарів та не займатися самолікуванням "за рецептом сусідів".

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Нагадаємо, раніше лікар відповів, чи є шанс не заразитися коронавірусом вдома, якщо хтось із рідних уже хворіє.

Важливо! Думка про коронавірус, відображена в цьому матеріалі, є особистим судженням лікаря і не може бути використана як етап діагностики, лікування захворювання або єдино вірна.

Теги:
#Госпіталізація #Аналізи #Коронавірус #Тарас Жиравецький
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