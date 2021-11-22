Час у лікарню? Лікар назвав 4 способи, як визначити важку форму коронавірусу

Лікар переконаний, що ускладнення наступають з 6 дня інфікування ковідом і пізніше

Коронавірус, який минулої доби змінив свою динаміку в Україні, цієї осені протікає з найбільшими показниками госпіталізації та смертності. І, на жаль, визначити тяжкість форми "Дельта" складніше, ніж за попередніх штамів.

Головлікар однієї з приватних клінік Львова Тарас Жиравецький озвучив 4 способи, як визначити тяжкість перебігу хвороби та не упустити цитокіновий шторм, при якому необхідне лікування у лікарні.

За словами Жиравецького, лише у виняткових випадках ускладнення коронавірусу відбуваються у перші дні хвороби. Але проблема, за словами лікаря, полягає в тому, що не всі розуміють, що захворіли.

"Це бажано вважати з першого дня температури або першого дня позитивного тесту. Ускладнення відбуваються переважно на 6, 7, 8, 9-й і пізніші дні захворювання. Хоча в практиці були пацієнти, у яких ускладнення, причому досить серйозні, наступали на 7-8 день захворювання. І на 8-й день пацієнти навіть потрапляли до лікарні та їх реанімували. Причому, і тут, і за кордоном", — каже лікар.

За словами Жиравецького, під час цього спалаху ковіду дуже важко визначати тяжкість хвороби, проте роблять це такими способами:

лабораторне обстеження (аналізи крові на С-реактивний білок, D-димер та феритин)

КТ або УЗД легень

висока температура понад 6 днів понад 38 градусів

падіння сатурації менше 92% кисню у крові.

Лікар нагадує, що сьогодні почастішали випадки, коли вилікувати коронавірус вдома практично неможливо, особливо якщо почався цитокіновий шторм — сильне запалення легенів. Його особливостями є:

високий С-реактивний білок (показник понад 50)

КТ або УЗД легень із великим ураженням легень.

"Якщо температура і сатурація в нормі, це не означає, що у вас легкий ковід", — резюмує лікар, закликаючи звертатися до сімейних лікарів та не займатися самолікуванням "за рецептом сусідів".

Нагадаємо, раніше лікар відповів, чи є шанс не заразитися коронавірусом вдома, якщо хтось із рідних уже хворіє.

Важливо! Думка про коронавірус, відображена в цьому матеріалі, є особистим судженням лікаря і не може бути використана як етап діагностики, лікування захворювання або єдино вірна.