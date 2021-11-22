Підступність "Дельти": лікар назвав найпоширенішу помилку пацієнтів із коронавірусом

Лікар вважає, що відсутність важких симптомів при коронавірусі може маскувати справжній перебіг хвороби

Усі медики сходяться на думці, що коронавірус штаму "Дельта" протікає не так, як "попередники". На жаль, саме дана мутація є непередбачуваною і таїть підступність, яка може призвести до різкого погіршення стану та екстреної госпіталізації.

Про те, як не зробити поширену серед ковід-інфікованих людей помилку, розповів доктор Тарас Жиравецький.

"Коронавірус зараз протікає дуже підступно і хитро. У чому нюанс? Зазвичай ми акцентуємо увагу на симптомах: зникненні нюху, діареї, нудоті, температурі тощо. Проте головне, на що потрібно звернути увагу, — результати лабораторних аналізів. Дуже багато пацієнтів на 7-8 день хвороби добре почуваються, сатурація — 94-95. Аналізи вони не роблять, бо температура невисока", — розповідає Жиравецький, вказуючи на найпоширенішу помилку та підступність "Дельти".

За його словами, люди вважають, що хвороба протікає у легкій формі, проте це може бути не так.

"Якщо на 8 день здати С-реактивний білок, і він буде понад 50 одиниць, а є й ті, у кого він 100-150 і вище, вам терміново потрібно зробити КТ або УЗД легень, або одразу звернутися до стаціонару", — радить медик, щоб уникнути цитокінового шторму (сильне запалень легень).

За його словами, за такої картини через якийсь час може різко впасти сатурація, піднятися температура, а препарати, призначені сімейним лікарем, будуть малоефективні. У лікарні, за словами Жиравецького, є потрібні ліки, кисень та лікарі, які добре справляються з цитокіновим штормом у пацієнта.

Раніше ми писали, що визначити тяжкість коронавірусу можна за 4 головними ознаками.

Важливо! Думка про коронавірус, відображена в цьому матеріалі, є особистим судженням лікаря і не може бути використана як етап діагностики, лікування захворювання або єдино вірна.