Важкий ковід — без температури та з нормальною сатурацією: лікар зробив важливе попередження

Навіть після виписки зі стаціонару при штамі Дельта можливі неприємні сюрпризи у вигляді ускладнень

Під час коронавірусу штаму "Дельта", який медики називають найпідступнішим, лікувати захворювання виключно за симптомами не можна. Адже навіть при тяжкому перебігу хвороби температура та сатурація можуть бути в нормі.

Про це попереджає доктор Тарас Жиравецький, називаючи нетипову течію ковіду "парадоксами сучасності".

"Без обстежень зараз поставити діагноз пацієнтові за симптомами об’єктивно практично неможливо. Тому раджу робити аналізи і, за потреби, — УЗД або КТ легень. Це часто також допомагає, хоча ми розуміємо, що воно має певне променеве навантаження на наш організм", — каже лікар.

Якщо на 8-9 день хвороби у людини тримається висока температура, потрібно терміново звернутися до лікаря — каже Жиравецький.

Винятком навіть не стане той випадок, якщо пацієнта щойно виписали зі стаціонару: на жаль, коронавірус штаму "Дельта", продовжує експерт, часом підносить неприємні сюрпризи.

Нагадаємо, що з 6 по 8 день захворювання для розуміння складності перебігу хвороби необхідно здати аналіз на С-реактивний протеїн або С-реактивний білок (друга його назва).

Крім того, слід пам’ятати, що ускладнення ковіду — цитокіновий шторм — практично неможливо вилікувати вдома, а до групи ризику входить чимало категорій населення.

Важливо! Цей матеріал підготовлений журналістом "Телеграфа" на підставі актуальних досліджень та має інформаційний характер, а не заклик до дії. Будь-яке рішення щодо здоров’я має бути узгоджене з вашим лікарем.