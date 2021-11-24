Важкий ковід — без температури та з нормальною сатурацією: лікар зробив важливе попередження
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Навіть після виписки зі стаціонару при штамі Дельта можливі неприємні сюрпризи у вигляді ускладнень
Під час коронавірусу штаму "Дельта", який медики називають найпідступнішим, лікувати захворювання виключно за симптомами не можна. Адже навіть при тяжкому перебігу хвороби температура та сатурація можуть бути в нормі.
Про це попереджає доктор Тарас Жиравецький, називаючи нетипову течію ковіду "парадоксами сучасності".
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"Без обстежень зараз поставити діагноз пацієнтові за симптомами об’єктивно практично неможливо. Тому раджу робити аналізи і, за потреби, — УЗД або КТ легень. Це часто також допомагає, хоча ми розуміємо, що воно має певне променеве навантаження на наш організм", — каже лікар.
Якщо на 8-9 день хвороби у людини тримається висока температура, потрібно терміново звернутися до лікаря — каже Жиравецький.
Винятком навіть не стане той випадок, якщо пацієнта щойно виписали зі стаціонару: на жаль, коронавірус штаму "Дельта", продовжує експерт, часом підносить неприємні сюрпризи.
Нагадаємо, що з 6 по 8 день захворювання для розуміння складності перебігу хвороби необхідно здати аналіз на С-реактивний протеїн або С-реактивний білок (друга його назва).
Крім того, слід пам’ятати, що ускладнення ковіду — цитокіновий шторм — практично неможливо вилікувати вдома, а до групи ризику входить чимало категорій населення.
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Важливо! Цей матеріал підготовлений журналістом "Телеграфа" на підставі актуальних досліджень та має інформаційний характер, а не заклик до дії. Будь-яке рішення щодо здоров’я має бути узгоджене з вашим лікарем.
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