Госпіталізують не всіх: у МОЗ відповіли, кому при коронавірусі потрібен стаціонар
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В Україні до лікарні коронавірусного пацієнта можуть забрати за кількох умов
Багатьох пацієнтів з коронавірусом, який навіть у тяжкій формі може протікати без температури та з нормальною сатурацією, хвилює питання, в якому разі та при якому стані людині потрібна допомога у стаціонарі.
За інформацією МОЗ, на сьогодні виділяють легкий, середній та тяжкий перебіг хвороби. І лише в останніх двох випадках пацієнтам потрібна госпіталізація за умови, якщо:
- людина відчуває біль у грудній клітці;
- сатурація опускається нижче 92% кисню у крові;
- хворий відчуває нестачу повітря у стані спокою;
- спостерігається порушення свідомості;
- інші стани, що свідчать про тяжку форму ковіду.
Рекомендація ВООЗ для населення у зв’язку з пандемією COVID-19
Втім, продовжують у МОЗ, рішення про госпіталізацію повинен приймати виключно ваш лікар.
Нагадаємо, що з 6 по 8 день захворювання для розуміння складності перебігу хвороби необхідно здати аналіз на С-реактивний протеїн або С-реактивний білок (друга його назва).
Крім того, слід пам’ятати, що ускладнення ковіду — цитокіновий шторм — практично неможливо вилікувати вдома, а до групи ризику входить чимало категорій населення.
Інформація МОЗ України про COVID-19 та вакцинацію для пацієнтів та медиків
Важливо! Цей матеріал підготовлений журналістом "Телеграфа" на підставі актуальних досліджень та має інформаційний характер, а не заклик до дії. Будь-яке рішення щодо здоров’я має бути узгоджене з вашим лікарем.
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