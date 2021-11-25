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Госпіталізують не всіх: у МОЗ відповіли, кому при коронавірусі потрібен стаціонар

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Місця в українських лікарнях є, але вони потрібні не всім Новина оновлена 25 листопада 2021, 12:31
Місця в українських лікарнях є, але вони потрібні не всім

В Україні до лікарні коронавірусного пацієнта можуть забрати за кількох умов

Багатьох пацієнтів з коронавірусом, який навіть у тяжкій формі може протікати без температури та з нормальною сатурацією, хвилює питання, в якому разі та при якому стані людині потрібна допомога у стаціонарі.

За інформацією МОЗ, на сьогодні виділяють легкий, середній та тяжкий перебіг хвороби. І лише в останніх двох випадках пацієнтам потрібна госпіталізація за умови, якщо:

  • людина відчуває біль у грудній клітці;
  • сатурація опускається нижче 92% кисню у крові;
  • хворий відчуває нестачу повітря у стані спокою;
  • спостерігається порушення свідомості;
  • інші стани, що свідчать про тяжку форму ковіду.

Рекомендація ВООЗ для населення у зв’язку з пандемією COVID-19

Втім, продовжують у МОЗ, рішення про госпіталізацію повинен приймати виключно ваш лікар.

Коли при коронавірусі потрібна госпіталізація
Коли при коронавірусі потрібна госпіталізація

Нагадаємо, що з 6 по 8 день захворювання для розуміння складності перебігу хвороби необхідно здати аналіз на С-реактивний протеїн або С-реактивний білок (друга його назва).

Крім того, слід пам’ятати, що ускладнення ковіду — цитокіновий шторм — практично неможливо вилікувати вдома, а до групи ризику входить чимало категорій населення.

Інформація МОЗ України про COVID-19 та вакцинацію для пацієнтів та медиків

Важливо! Цей матеріал підготовлений журналістом "Телеграфа" на підставі актуальних досліджень та має інформаційний характер, а не заклик до дії. Будь-яке рішення щодо здоров’я має бути узгоджене з вашим лікарем.

Теги:
#МОЗ #Госпіталізація #Коронавірус
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