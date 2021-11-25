Госпіталізують не всіх: у МОЗ відповіли, кому при коронавірусі потрібен стаціонар

В Україні до лікарні коронавірусного пацієнта можуть забрати за кількох умов

Багатьох пацієнтів з коронавірусом, який навіть у тяжкій формі може протікати без температури та з нормальною сатурацією, хвилює питання, в якому разі та при якому стані людині потрібна допомога у стаціонарі.

За інформацією МОЗ, на сьогодні виділяють легкий, середній та тяжкий перебіг хвороби. І лише в останніх двох випадках пацієнтам потрібна госпіталізація за умови, якщо:

людина відчуває біль у грудній клітці;

сатурація опускається нижче 92% кисню у крові;

хворий відчуває нестачу повітря у стані спокою;

спостерігається порушення свідомості;

інші стани, що свідчать про тяжку форму ковіду.

Втім, продовжують у МОЗ, рішення про госпіталізацію повинен приймати виключно ваш лікар.

Коли при коронавірусі потрібна госпіталізація

Нагадаємо, що з 6 по 8 день захворювання для розуміння складності перебігу хвороби необхідно здати аналіз на С-реактивний протеїн або С-реактивний білок (друга його назва).

Крім того, слід пам’ятати, що ускладнення ковіду — цитокіновий шторм — практично неможливо вилікувати вдома, а до групи ризику входить чимало категорій населення.

Важливо! Цей матеріал підготовлений журналістом "Телеграфа" на підставі актуальних досліджень та має інформаційний характер, а не заклик до дії. Будь-яке рішення щодо здоров’я має бути узгоджене з вашим лікарем.