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У МОЗ відповіли, коли пацієнту з коронавірусом потрібно робити КТ легень

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Деяким людям без цього виду діагностики не обійтися
Деяким людям без цього виду діагностики не обійтися

КТ легень потрібно робити не у всіх випадках ковіду

Визначити тяжкість коронавірусу, який останнім часом може протікати навіть без температури та з нормальною сатурацією, можна лише завдяки лабораторній діагностиці – аналізам, УЗД чи КТ легень.

У МОЗ кажуть, що за підозри на COVID-19 лікар має направити пацієнта на тестування. І якщо результат ПЛР позитивний, але людина почувається добре, томограму легень можна не робити.

У питанні направлення на КТ, продовжують експерти МОЗ, сімейним лікарям потрібно спиратися на загальний стан людини, сатурацію, температуру та дихання.

Таким чином, КТ варто робити, якщо:

  • з якоїсь причини немає можливості зробити ПЛР-тест;
  • під час дихальної недостатності;
  • при загальному тяжкому стані пацієнта.

Зазначимо, що раніше 5-6 дня захворювання медики проводити комп’ютерну томографію чи рентген не рекомендують, оскільки пневмонія зазвичай може розвинутися пізніше.

Нагадаємо, що з 6 по 8 день захворювання для розуміння складності перебігу хвороби необхідно здати аналіз на С-реактивний протеїн або С-реактивний білок (друга його назва).

Крім того, слід пам’ятати, що ускладнення ковіда — цитокіновий шторм — практично неможливо вилікувати вдома, а до групи ризику входить чимало категорій населення.

Інформація МОЗ України про COVID-19 та вакцинацію для пацієнтів та медиків

Важливо! Цей матеріал підготовлений журналістом "Телеграфа" на підставі актуальних досліджень та має інформаційний характер, а не заклик до дії. Будь-яке рішення щодо здоров’я має бути узгоджене з вашим лікарем.

Теги:
#МОЗ #Коронавірус #КТ #Комп'ютерна томографія
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