У МОЗ відповіли, коли пацієнту з коронавірусом потрібно робити КТ легень

КТ легень потрібно робити не у всіх випадках ковіду

Визначити тяжкість коронавірусу, який останнім часом може протікати навіть без температури та з нормальною сатурацією, можна лише завдяки лабораторній діагностиці – аналізам, УЗД чи КТ легень.

У МОЗ кажуть, що за підозри на COVID-19 лікар має направити пацієнта на тестування. І якщо результат ПЛР позитивний, але людина почувається добре, томограму легень можна не робити.

У питанні направлення на КТ, продовжують експерти МОЗ, сімейним лікарям потрібно спиратися на загальний стан людини, сатурацію, температуру та дихання.

Таким чином, КТ варто робити, якщо:

з якоїсь причини немає можливості зробити ПЛР-тест;

під час дихальної недостатності;

при загальному тяжкому стані пацієнта.

Зазначимо, що раніше 5-6 дня захворювання медики проводити комп’ютерну томографію чи рентген не рекомендують, оскільки пневмонія зазвичай може розвинутися пізніше.

Нагадаємо, що з 6 по 8 день захворювання для розуміння складності перебігу хвороби необхідно здати аналіз на С-реактивний протеїн або С-реактивний білок (друга його назва).

Крім того, слід пам’ятати, що ускладнення ковіда — цитокіновий шторм — практично неможливо вилікувати вдома, а до групи ризику входить чимало категорій населення.

Важливо! Цей матеріал підготовлений журналістом "Телеграфа" на підставі актуальних досліджень та має інформаційний характер, а не заклик до дії. Будь-яке рішення щодо здоров’я має бути узгоджене з вашим лікарем.