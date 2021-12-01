Чи можна підхопити "Омікрон" після "Дельти": професор оцінила ризики
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Лікар вважає, що симптоми "Омікрона" "помітні, але не жахливі"
Незважаючи на невивченість нового штаму коронавірусу "Омікрон", експерти один за одним кажуть, що його симптоми не такі страшні, як говорили спочатку.
У своєму Telegram- каналі доктор біологічних наук, професор Школи системної біології Університету Джорджа Мейсона Анча Баранова виділяє такі симптоми нової мутації ковіда:
- найсильніша втома;
- відсутність кашлю;
- людина не втрачає нюх;
- хвороба протікає без соплів.
Лікар Баранова каже, що симптоми "Омікрона" "помітні, але не жахливі".
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Єдине, що майже доведено вченими, — нова мутація може ухилятися від дії антитіл, які утворилися після вакцинації від коронавірусу чи хвороби. Проте захист людини повністю не зникне. Більше того, каже Баранова, "Омікрон", швидше за все, не витіснить "Дельту", і новий штам "просто здується", доки дістанеться більшості країн.
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Раніше ми писали, що медики, які лікують пацієнтів із цією мутацією, розповіли про те, як проявляється даний вид ковіду в Африці, де він і з’явився.
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