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Не лише хронічні хвороби: вчені назвали особливість, що впливає на зараження COVID-19

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Етнічна приналежність — ще одна особливість коронавірусу при виборі носіїв Новина оновлена 03 грудня 2021, 12:09
Етнічна приналежність — ще одна особливість коронавірусу при виборі носіїв

Експерти кажуть, що найбільше ковід торкнувся чорношкірих людей та жителів Південної Азії

У Великій Британії вчені, які досліджують характер інфікування коронавірусом, починаючи з його першої хвилі, дійшли висновку, що серед факторів ризику є і етнічна приналежність тієї чи іншої людини.

Відповідний звіт, підготовлений на замовлення уряду Великобританії, оприлюднило ВВС.

Медики кажуть, що найбільше від пандемії постраждали чорношкірі люди та жителі Південної Азії. Крім того, всі хвилі ковіду зачепили міста з низьким рівнем життя.

Крім віку та хронічних хвороб, у звіті йдеться і про такі фактори ризику:

  • професія людини (найбільше страждають медики, таксисти тощо);
  • розмір сім’ї, особливо коли разом живуть кілька поколінь: бабусі, дідусі та онуки;
  • жителі густонаселених районів з поганою якістю повітря та високим рівнем депривації.

Звіт також показав, що білошкірі люди рідше хворіють на коронавірус, оскільки саме вони більше вакциновані.

Дані підтверджує статистика щеплених людей віком старше 50-ти за листопад:

Статистика вакцинації з етнічної приналежності
Статистика вакцинації з етнічної приналежності

Нагадаємо, що вчені, які досліджують характер нового штаму "Омікрон", зробили відкриття та розповіли, як хвороба протікає у вакцинованих та тих, хто щеплення поки не зробив.

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#Велика Британія #Дослідження #Коронавірус
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