Як виглядає новий штам коронавірусу: з’явилося перше фото "Омікрону"

Вчені зробили фото вірусу у клітці нирки мавпи, яка заражена "Омікроном"

Поки у світі продовжуються глобальні дослідження коронавірусу нового штаму "Омікрон", вчені з Університету Гонконгу вперше показали, як він виглядає.

Знімок – електронну мікрофотографію клітини нирки мавпи, яка заражена "Омікроном" – зробили місцеві професори та опублікували на сайті медорганізації HKUMed.

На фото видно, що нирка тварини пошкоджена: у набряклих везикулах (базисні інструменти клітини, що забезпечують метаболізм та транспорт речовини, зберігання ферментів, а також функцію хімічно інертного відсіку — ред.) є частинки вірусу. Вони виглядають як сфероподібні об’єкти із шипами.

Перше фото "Омікрона" (виділено рожевим)

Зазначимо, що в ООН кажуть, що "Омікрон" може бути не небезпечнішим за "Дельту", яка стала домінуючим штамом сьогодні. Вчені гадають, що вірус може протікати навіть у легших формах, ніж попередні мутації.

Проте достеменно невідомо, наскільки ефективно від цього виду коронавірусу захищають існуючі нині вакцини.

Як раніше писав " Телеграф ", новий штам коронавірусу вже виявляли неподалік України. Серед країн, які зафіксували випадок інфікування, — Росія та Румунія.