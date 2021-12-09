Невакцинованих від коронавірусу українців почнуть усувати від роботи: у МОЗ озвучили нюанси

В Україні розпочали діяти нові ковід-обмеження для деяких працівників

Відсьогодні в Україні набрав чинності наказ Міністерства охорони здоровʼя, згідно з яким в країні розширили список професій, для яких вакцинація є обов`язковою умовою. Офіційний документ передбачає усунення від роботи працівників, які не мають хоча б однієї дози вакцини, і зарплату за ними не зберігатимуть.

Про це у четвер, 9 грудня, під час онлайн-брифінгу повідомив заступник головного державного санітарного лікаря Ігор Кузін.

Відтак, орім педагогів і державних службовців, вакцинація тепер є обовʼязковою для:

працівників відомчих державних заводів, дослідницьких центрів та інших підприємств зі списку центральних органів виконавчої влади;

працівників закладів, що надають соціальні послуги та соцзахист для дітей, а також закладів, які спеціалізуються на реабілітації;

працівників державних стратегічних підприємств: "Укрзалізниці", "Укроборонпрому", "Нафтогазу", "Укрнафти", "Чорнобильської АЕС", Харківобленерго", "Миколаївського суднобудівного заводу", аеропорту "Бориспіль", комбінатів хлібопродуктів, "Укрпошти", "Південмашу", "Інституту Патона" та "Ощадбанку".

Відзначимо, що тепер вакцинованими повинні бути й провідники потягів, які давно перевіряють наявність ковід-сертифікатів у пасажирів, а самі могли щеплень не мати.

Нагадаємо також, як "Телеграф" писав про те, чи допомагають наявні у світі вакцини від нового мутованого штаму коронавірусу під назвою "Омікрон", який місяць тому з`явився в Південній Африці та швидко поширився серед інших країн.